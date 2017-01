Sanef y APRR acuerdan con París un plan de inversiones para sus autopistas

París, 26 ene (EFECOM).- Sanef, filial de Abertis, y APRR, de Eiffage, han firmado con el Gobierno francés un acuerdo para llevar a cabo una serie de inversiones en sus respectivas concesiones de autopistas, reveló hoy "Les Échos".

El compromiso, del que todavía no se conocen los detalles -las partes no han querido pronunciarse-, no incluye por ahora al tercer gran concesionario de autopistas en Francia, Vinci, con el que el departamento de Transportes no ha logrado cerrar un pacto, según el periódico económico.

"Les Échos" avanzó que los proyectos cubiertos por el acuerdo de ayer representan poco más de 350 millones de euros, lejos de los 1.000 millones que había estimado el pasado septiembre el secretario de Estado de Transportes, Alain Vidalies, para el conjunto de autopistas del país.