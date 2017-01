Sainz cree a Alonso "le costará" dejar la F1, que es así "gracias a Bernie"

Madrid, 26 ene (EFE).- El español Carlos Sainz (Toro Rosso), que afrontará este año su tercera temporada como piloto de Fórmula Uno, indicó este jueves en Madrid que cree que a su compatriota el doble campeón mundial Fernando Alonso (McLaren) "le va a costar retirarse" tan pronto de una F1 que es como es "gracias a Bernie (Ecclestone)".

Preguntado en una rueda de prensa que tuvo lugar en Madrid sobre si pensaba que 2017 pudiese ser el último año en la Fórmula Uno del doble campeón mundial asturiano (2005 y 2006, con Renault), Sainz indicó que "no" lo sabe y que ésa "es una pregunta para hacérsela a él", pero que cree que "le va a costar retirarse".

"No lo sé. No tengo mucho contacto con Fernando, menos de lo que la gente se cree, fuera de los circuitos. Hace un mes y pico que no hablamos. De hecho, no sé dónde está haciendo la pretemporada. Creo que es una pregunta para hacérsela a él, pero creo que a Alonso le va a costar retirarse tras probar los nuevos coches", comentó.

Consultado por Efe acerca de cómo va su pretemporada, el hijo del doble campeón mundial de rallys de idéntico nombre, explicó que "las vacaciones se acabaron hace mucho tiempo para" él.

"Prácticamente no he tenido. Tuve una semanita de descanso, sólo. Y todas las navidades las pasé entrenando. Normalmente empiezo el 3 o el 4 de enero. Pero en esta ocasión llevo desde el 23 de diciembre en el gimnasio, porque como ya sabréis muchos, los coches este año van a ser mucho más físicos".

"Nos vamos a tener que poner el cuello fuerte otra vez. Vamos a tener que ganar peso, vamos a tener que ganar masa muscular. He intentado adelantar la pretemporada una semana o diez días. Y me pilláis en plena temporada", respondió a Efe el talentoso piloto madrileño.

"Creo que los coches van a ser más rápidos este año, con más carga aerodinámica", comentó Sainz. "El paso por la curva se va a incrementar. Pero no sabemos exactamente cómo será, porque dependerá también de cómo se adapten los neumáticos".

"Por lo que he visto en el simulador, creo que el coche va a ser más divertido de llevar. Como piloto que le gusta ir al límite y al que le gustan los coches más rápidos del mundo, es lo mínimo que se le puede pedir a la Fórmula Uno".

"Creo que van a tener ese puntito de chicha que le faltaba hasta ahora", indicó 'Carletes', que al ser preguntado acerca de cómo cree que será la Fórmula Uno sin el inglés Bernie Ecclestone, mandamás de la categoría reina del automovilismo desde hace más de cuarenta años, que, tras el cambio de propietario (Liberty) deja el cargo comentó:

"La Fórmula Uno, tal y como la conocemos hoy en día, de cómo empezó al gran circo que es ahora, en la mayor parte gracias a Bernie. Aunque sí que es verdad que ahora las tecnologías lo han cambiado todo".

"Por eso, creo que con una compañía como es Liberty la va a aportar ese puntito de frescor que necesita la Fórmula Uno hoy en día. Sólo confío en que vaya a mejor. Y estoy convencido que Liberty, con el estilo americano, le va a dar ese puntito que la hace falta", indicó Carlos Sainz en el acto de Smith, en el que admitió que en cuanto a los cambios técnicos no les han preguntado mucho a los pilotos.

"Preguntar, no nos han preguntado mucho, igual se lo hemos tenido que decir nosotros. Pero nos han escuchado", indicó Sainz, de 22 años, que también comentó que los neumáticos de este año serán "más anchos" y, que en teoría, "se degradarán menos".

Sainz no cree que a pesar de que la F1 vaya a ser más rápida, pueda haber menos adelantamientos. "Soy contrario a esa corriente que piensa así. Si no has probado esos coches, ¿cómo sabes si se puede adelantar? Soy optimista y no me preocupa eso", afirmó Sainz, que se alegró de lo mucho que se valoró su figura una vez que el alemán Nico Rosberg anunció sorprendentemente su retirada cinco días después de ganar el Mundial.

"Me provocó bastante orgullo que hubiera tantas críticas positivas. Fue un año muy bueno, pero muy duro. Hubo muchas carreras que acabamos el quince, el 16 o el 17. Me hizo sentirme orgulloso que tanta gente haya visto lo que he hecho aunque estuviera en unos puestos tan retrasados. Recogí un poco los frutos. En noviembre cuando pasó lo de Rosberg, vi que se valoró mucho lo que hice", afirmó Carlos Sainz este jueves en Madrid.