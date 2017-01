Rivera pide al PSOE que se abstenga en los Presupuestos por responsabilidad

Madrid, 26 ene (EFE).- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido al PSOE que "no vuelva al no es no" y apoye con su abstención los Presupuestos Generales al afirmar que éstos tienen que salir adelante "por sentido común y sentido de Estado".

Rivera, en una entrevista en Antena 3, ha insistido en que "ni siquiera hace falta un sí" y, por tanto, los socialistas, que por ahora mantienen que presentarán una enmienda a la totalidad, pueden facilitar la aprobación de las cuentas públicas.

Ha urgido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a que lleve los Presupuestos en el Congreso, recordando que "la primera obligación" del Ejecutivo es hacerlo.

"Vamos a llegar a febrero y aún no los ha traído", ha lamentado el presidente de Ciudadanos, que, según ha dicho, apoyará las cuentas si éstas tienen en cuenta sus condiciones.

Ciudadanos, ha recalcado, "no tiene complejo en aprobarlos si el Gobierno cumple" e incluye, entre otras medidas, los casi 3.850 millones de euros para políticas sociales pactados, la ampliación de la baja por paternidad a cuatro semanas o el plan contra la pobreza, todo ello previamente acordado.

El presidente del partido ha sacado pecho de la "política útil" que está haciendo su formación en este nuevo escenario sin mayoría absoluta al asegurar que en dos meses de legislatura "se han cambiado más cosas en España que en los últimos veinte años".