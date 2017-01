Rajoy escuchará "a todo el mundo" antes de decidir si pone coordinador en PP

Madrid, 26 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que escuchará "a todo el mundo" antes de decidir si vuelve a poner en el PP la figura de coordinador del partido.

En una entrevista en Onda Cero, Rajoy ha señalado que no sería la primera vez que hubo coordinador en el partido. "Por tanto puede haber una segunda vez, o no. Ya veremos, habrá que escuchar a todo el mundo", ha señalado.

Ha asegurado incluso que no tiene "tan claro" que la decisión sobre la figura del coordinador sea exclusivamente suya.

Preguntado de nuevo sobre el futuro de María Dolores de Cospedal, Rajoy no ha aclarado si la ministra de Defensa seguirá al frente de la Secretaría General del partido.

Así, tras defender como "razonable" una afirmación que siempre se le atribuye, la de que no hay que cambiar lo que funciona, no ha querido confirmar si la aplicará en el caso de Cospedal.

En este sentido ha reconocido que una manera de "aplicar la lógica" es interpretar que va a mantener a la secretaria general, pero no es "la única".

Por otra parte, y tras defender que el PP es un partido con "mucha democracia interna", Rajoy espera que en el congreso se tome una decisión "razonable" sobre la elección del líder, y que "sobre todo" guste a los militantes.

No ha querido ahondar más en esta cuestión como tampoco en otros asuntos que se debatirán en el congreso como el de la maternidad subrogada.

"Prefiero no adelantar acontecimientos y escuchar, no puedo como presidente y candidato fijar posiciones, las fijaré si lo considero oportuno en el propio debate" en el congreso del partido, ha señalado Rajoy, quien ha prometido no entrar en ninguno de los asuntos que se llevan al cónclave hasta que se produzca allí el debate.

Sí ha opinado, no obstante, sobre la limitación de mandatos, ha recordado que acaba de comenzar su segundo como presidente del Gobierno y ha señalado que en su caso no se plantea lo que hará en un futuro.

Ha admitido que firmó un compromiso con Ciudadanos, pero ha señalado que hay que "entrar en los detalles", además de considerar que en ningún sistema parlamentario hay limitación de mandatos.

Dicha limitación, ha añadido, no está en la tradición de los sistemas parlamentarios y también duda de que sea "acorde con las constituciones" de esos países.

Ha concluido que en este asunto "no se puede ser dogmático" ni tener "posiciones precisadas".