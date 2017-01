PSOE relanza El Socialista frente a "voceros" de las redes y "supremacistas"

Madrid, 26 ene (EFE).- La gestora del PSOE ha apostado por la prensa de partido para defender sus postulados y ha relanzado hoy su histórico periódico El Socialista en edición digital, con el apoyo del que fuera su director Alfonso Guerra, para hacer frente a los "voceros" de las redes sociales y a los "supremacistas".

Elsocialista.es, que han presentado esta tarde en un acto en Ferraz el que fuera vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra y el presidente de la gestora, Javier Fernández, será una publicación "claramente partidista, propagandística del pensamiento y las propuestas del PSOE". "Ni somos neutrales ni queremos serlo, ni siquiera aparentarlo", ha dicho Fernández.

En su intervención, el presidente de la gestora ha defendido que frente a la "comunicación que impera en las redes sociales, que es caliente, emocional, dispara el ánimo y enciende la controversia", la tradición del PSOE es la de "la razón templada que apela a la sensatez e incluye subordinadas".

"Nuestra dialéctica no puede resumirse en el blanco, negro, arriba, abajo, amigo, enemigo, me gusta o no me gusta", ha apuntado el también presidente asturiano, para quien el sistema binario de las redes es una "opción simple e inservible para el discurso político", aunque útil para "los que denuncian el malestar, vocean la irritación y teatralizan la queja".

Para Fernández, las redes son "el lugar donde los nuevos aprendices de brujo hacen discursos tan fáciles de gritar como imposibles de aplicar, el espacio donde los voceros lanzan sus conjuros a un lado y otro del Atlántico con mensajes insultantes y seductores".

Guerra, por su parte, ha sostenido que la prensa de partido puede ser "objetiva", aunque no sea "neutral", y ha considerado El Socialista un "instrumento necesario para hacer pedagogía política" y contrarrestar a los "supremacistas que se quieren adueñar de la política española".

En esa línea, ha alertado de que "los que creen que la supremacía moral les pertenece a ellos y nada más que a ellos terminarán siendo un autoritario, un autócrata".

El acto, en el que también ha intervenido la directora del Huffington Post, Montserrat Domínguez, ha congregado en la sede del PSOE a cerca de 200 personas, entre ellos los coordinadores de las ponencias del 39 Congreso Federal, el diputado vasco Eduardo Madina y el economista independiente José Carlos Día, y miembros de la gestora y diputados como el madrileño Rafael Simancas, el castellanomanchego José María Barreda, la independiente Margarita Robles y la andaluza Micaela Navarro.

También ha acudido el senador y jefe de campaña de la candidatura de Patxi López a secretario general del PSOE, Óscar López, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, el concejal Antonio Carmona y exredactores y exdirectores de El Socialista, como el propio Guerra (72-76) y el periodista Fernando Pajares.

El Socialista, que publicó su primer número el 12 de marzo de 1886, dejó de publicarse la última vez en mayo de 2014.