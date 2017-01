Nadal subraya que hay que seguir vigilando precios de la electricidad y gas

(Actualiza la FB4042 con declaraciones del ministro)

"Es evidente que los precios de la energía caros afectan a los consumidores, sobre todo a los niveles de renta más bajos, porque es un bien básico", ha declarado Nadal para explicar estas subidas.

También ha reconocido el impacto que tiene una electricidad cara en la economía y en la creación de empleo, que compromete "la competitividad de las empresas".

Tras enumerar las distintos motivos que han llevado a los precios eléctricos a tocar máximos, ha recordado algunas de las medidas tomadas por el Gobierno para actuar en el mercado gasista.

Ha reconocido que hay que tener un "mayor grado de vigilancia" de las autoridades competentes, en alusión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para que "en río revuelto no haya ganancia de pescadores".

Y ha recordado que se encargó a finales de diciembre a la CNMC un informe sobre los precios de la electricidad y, sobre todo, del gas, que sigue "a la espera de que nos diga lo que ha ocurrido" por si hubiera habido "algún comportamiento anticompetitivo".

Entre las causas ha aludido al incremento del precio del gas, el petróleo y el carbón en los mercados internacionales, la situación de Francia -con nucleares paradas y fuerte consumo- y las dificultades de acceso al gas licuado en Argelia en mitad de una ola de frío, con poca producción eólica e hidroeléctrica en España.

"Hemos tenido que producir con la peor mezcla, las tecnologías más caras", ha subrayado.

El ministro de Energía ha afirmado, no obstante, que lo sucedido estos días no es "nada extraordinario" y que aunque no ocurre con demasiada frecuencia, "puede volver a darse" por el tipo de mix "rígido" que tiene España y que lleva a tener que cubrir las puntas con las centrales más caras.

Nadal también ha señalado que los precios en España han tenido un comportamiento incluso "algo mejor" que el resto de mercados cercanos.

Entre las posibles líneas de reforma, no se ha mostrado partidario de un cambio en el sistema del mercado marginalista -el que funciona en España y en 22 países más- y con el que se retribuyen todas las fuentes de generación por el precio que marca la más cara.

"Nadie está planteando el cambio del sistema marginalista a uno de pago por puja (...), pero podemos tener un debate", ha añadido.