Michu: "Es un buen momento para intentar pescar puntos en Almería"

Oviedo, 26 ene (EFE).- El atacante del Real Oviedo Miguel Pérez Cuesta 'Michu' se ha mostrado muy franco ante el momento de forma que pasa el Almería, al que prefiere visitar ahora que está en la parte baja de la tabla, aunque, advierte, el problema del conjunto carbayón no es el rival sino "los goles encajados" a domicilio.

"Egoístamente prefiero jugar contra gente que esté abajo en la tabla que ir al campo del Levante o el Girona ahora, que están en un buen momento de forma. Más que el rival nuestro problema fuera es que no puntuamos y que estamos encajando muchos goles, por eso la del domingo es una oportunidad para dar un golpe encima de la mesa y traernos puntos", confiesa el ovetense.

Michu, que ha reconocido sentirse "feliz" por volver a entrenar con el grupo, ha lamentado su "mala suerte" con las lesiones ahora que está totalmente recuperado de la rotura de fibras que le apartó de la dinámica del grupo durante casi seis semanas.

"Tenía muchas ganas de volver a ayudar al equipo, porque desde fuera del campo se pasa muy mal. No contaba con la lesión, puede que se deba a que el año pasado no competí a mi nivel, no la esperaba pero estas cosas pasan y cuando te caes toca levantarte", ha comentado el futbolista.

El delantero cree que "igual es precipitado" volver a entrar en los planes de Fernando Hierro ya que, puntualiza él mismo, sólo lleva unos días entrenando con el grupo, aunque se confiesa motivado y "a disponibilidad del míster".

"Al estar fuera he vivido esta racha con un sentimiento de impotencia terrible; ves que las cosas no les salen a tus compañeros, y que están sufriendo, y te gustaría ayudarles. El equipo está muy concienciado para hacerlo mejor fuera de casa, donde no lo estamos haciendo bien y ahora tenemos opción para cambiar esa dinámica", ha explicado el jugador.

Michu apunta a la "regularidad" como objetivo fundamental a conseguir por parte del equipo ya que, añade, "cuantos más puntos se consigan ahora, más arriba va a estar el equipo".

"En casa el equipo ha sido muy sólido durante toda la temporada, el déficit lo estamos teniendo fuera. Tenemos que dar un golpe en la mesa para demostrar que también podemos ganar puntos a domicilio", ha concluido el ovetense, feliz con la llegada de Saúl Berjón, compañero y amigo que, espera, "sea sólo uno más de todos los oviedistas que pueden volver al Oviedo".

El conjunto carbayón, que ha trabajado esta mañana a puerta cerrada, hará lo propio mañana viernes en la última sesión prevista en las instalaciones de El Requexón antes del viaje a Almería para disputar el choque frente al conjunto andaluz (domingo, 18.00 horas).