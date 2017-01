"Media hora", los clubes de carretera a la luz del día

Sevilla, 26 ene (EFE).- Pablo Balbontín, fotógrafo sevillano afincado en Turín (Italia), se planteó como un trabajo artístico sobre arquitectura fotografiar los clubes de carretera a mediodía, una tarea que, una vez concluida, ha revelado un lado sociológico, antropológico y hasta político: "Nadie quiere ver esta realidad".

"Media hora" es el título de la exposición que el fotógrafo ha inaugurado hoy en la Universidad de Sevilla, para la que ha seleccionado 21 imágenes en color positivadas en 100 por 125 centímetros, de las más de cien que ha hecho recorriendo las carreteras de España, de La Junquera a Sevilla.

Son imágenes de los clubes, de los edificios que los albergan, en los que no se ve ni un alma, como si se tratara de lugares desalmados, siempre tomadas a mediodía, a plena luz: "De día ves lo que el neón esconde", dice Balbontín, como si empleara aforismos para referirse a su trabajo: "En estos lugares se entra de noche y no se sale de día".

Alguna vez sí que salió alguien nada más observarlo abrir un trípode, colocar una aparatosa cámara de fuelle de siete kilos y dirigir el objetivo al 'puti-club': "O te vas de aquí o te rompo la cabeza", le dijo el dueño de uno, mientras que en otra ocasión los encargados del lugar eran unos eslavos cuyo mensaje el fotógrafo captó de inmediato aunque no conociera su idioma.

"Lo normal a esas horas es que sólo llegue la furgoneta de la lavandería", vehículo que en algún caso ha quedado retratado junto al local en cuestión: "Es un sitio que no es real; el paraíso del sexo".

Balbontín quiso hacer algo nuevo, que superara los consabidos reportajes con neones de la entrada, copas sobre la barra lustrosa, medias de rejilla sobre tacones y rostros velados: "Vemos gracias a la luz; la luz nos permite revelar lo que hay alrededor de un mundo oscuro", dice el fotógrafo sin dejar de asombrarse cuando pronuncia la cifra de los locales que hay en España, incluidos los prostíbulos urbanos: 15.000.

El fotógrafo se autoexigió hacer una sola fotografía de cada sitio que visitaba, ya que a ellos llegaba tras documentarse en internet: "Si pones el nombre del club y el pueblo en el que está, comprobarás que salen noticias de prensa con historias de lo que ha pasado allí".

En Efecto, en el Club Las Vegas, en Medina del Campo (Valladolid), unos sicarios entraron a quemarropa asesinando al dueño y a una de las chicas, mientras que las otras dos que se dejaban allí lo que les quedaba de juventud huyeron desnudas y descalzas campo a través.

En el club "Los Daneses" de Sevilla no hace falta recurrir a la prensa porque la foto de Balbontín muestra las pintadas de su fachada: "No más putas", "Aquí se vende droga", "No se abre. Denuncia", y la firma de quienes las han escrito: "Los vecinos".

Uno que fue dueño de este local sevillano fue hallado acribillado a balazos en el maletero de un coche en cuanto los bomberos de El Puerto de Santa María (Cádiz) apagaron las llamas que consumían el vehículo con la idea de dejar las menos huellas posibles.

Otra exigencia de Balbontín ha sido la rigurosa selección de las fotografías: En el club 'Pecados' de Córdoba se encaró con el guarda de seguridad, que le pidió que se fuera, aguantó el chaparrón, hizo la foto con el temor de que los sicarios surgieran del frío y, confiesa como quien ha puesto en juego su salud gratuitamente: "Al final no utilicé la fotografía".

El fotógrafo no se ha parado a contar cuántos miles de kilómetros ha recorrido por esas carreteras secundarias en busca de lugares denominados "New S'Candalo", "Barra Americana El Regajo" o, si el dueño tiene algunas lecturas o ha visto una serie antigua de televisión, "Mesalina" -y en la travesía de un pueblito de Cuenca se encontró cuatro club seguidos, imposible retener tantos luminosos-.

Balbontín ha descrito este trabajo como "de solitario", lo que le ha costado que alguna vez lo tomaran por lo que no era: "Cuando llegaba a un hotel de noche lo primero que hacía era preguntar si había algún 'puti-club' cerca".