Mayoría grupos acuerdan esperar a que F.Díaz se reponga para crear comisión

Madrid, 26 ene (EFE).- Los portavoces parlamentarios de la mayoría de los grupos en el Congreso han acordado esperar a que el exministro Jorge Fernández Díaz se reponga de su convalecencia -fue operado recientemente- para pedir que se cree la comisión de investigación sobre su actuación.

Así lo ha asegurado el secretario general del grupo popular, José Antonio Bermúdez de Castro ,tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Sin embargo, tanto el portavoz de Unidos Podemos, Íñigo Errejón, como el del PDeCAT, Francesc Homs, han abogado por poner en marcha cuanto antes la citada comisión, aprobada en pleno hace meses -en septiembre del año pasado-.

De hecho, el diputado de Podemos ha considerado que "la convalecencia" médica del exministro "no puede ser excusa para frenar la investigación" de una supuesta práctica que va más allá de lo que pudiera haber hecho el anterior titular de Interior.

Según ha subrayado Bermúdez, "se ha hecho una reflexión en la junta de portavoces" y se ha decidido esperar al "total restablecimiento" de Fernández Díaz, que sigue convaleciente y ha pedido el voto telemático para seguir participando en los plenos pese a su enfermedad.

El diputado del PP también ha señalado que los hechos objeto de investigación ya recibieron respuesta por parte del Tribunal Supremo, en alusión al archivo de la querella del PDeCat contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el exdirector de la Oficina Antifraude catalana Daniel de Alfonso por delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación.

Pero Unidos Podemos no comparte la razón que ha esgrimido el PP y que ha encontrado el respaldo del PSOE y de Ciudadanos.

Errejón ha destacado que, por encima de todo, su grupo respeta "la convalecencia" médica y la situación de Fernández Díaz, quien se recupera de una enfermedad y de una intervención quirúrgica.

Ahora bien, a su juicio, la comisión de investigación no va a centrarse sólo en las decisiones o en el proceder del exministro en las supuestas operaciones de "hostigamiento" a fuerzas de la oposición, sino en averiguar si se ha recurrido a funcionarios o se ha empleado dinero público en dichos "montajes". La investigación, por tanto, podría empezar.

Entre esos "montajes", estaría el caso de las supuestas grabaciones encaminadas a debilitar a partidos políticos a favor de la independencia de Cataluña, pero también, ha dicho Errejón, presuntas informaciones relativas a Podemos.

Ha asegurado, en resumen, que su grupo no sólo respeta la convalecencia de Fernández Díaz, sino que además no va a pedir nunca la comparecencia del ministro "mientras no pueda", pero ha desligado la situación personal de unas supuestas prácticas institucionales que "implicaría la participación de más cargos".

Tal y como ha señalado, lo que se quiere investigar "no es una obra maligna de un solo señor".

El problema, en opinión del portavoz de Podemos, se encuentra por tanto en la "estrategia de dilación" que encabeza el PP con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos.