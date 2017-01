El Leicester no venderá al argentino Ulloa si no llega otro delantero

Londres, 26 ene (EFE).- Claudio Ranieri, entrenador del Leicester City, ha asegurado este jueves que el club no va a permitir la salida del argentino Leonardo Ulloa hasta que no se fiche a un delantero que lo reemplace.

Ulloa, al que todavía le quedan 18 meses de contrato, comunicó el pasado 19 de enero su deseo de abandonar el Leicester y presentó el 'transfer request', una petición de traspaso que existe en Inglaterra y por la que el futbolista pide formalmente dejar la entidad.

Sin embargo, la única oferta que maneja en la actualidad el vigente campeón de la Premier League es la del Alavés, que ofrece 1,7 millones de libras por el delantero, por el que el pasado verano el club rechazó una propuesta de 9 millones de libras del Swansea City.

"Ulloa todavía está lesionado. Va poco a poco en su recuperación. Hoy (jueves) se entrenó un poco", comentó Ranieri en rueda de prensa previa al duelo de FA Cup. "Quiero que se quede porque es un buen jugador. Es normal que quiera tener más minutos, pero desde el comienzo siempre he dicho que los futbolistas que estén descontentos se pueden ir", agregó.

"Pero el equipo y la entidad también son importantes. Por esa razón vendí a Jeffrey Schlupp (Crystal Palace) y a Luis Hernández (Málaga), porque recibimos buenas ofertas por ellos", sostuvo Ranieri.

"Si alguien quiere a Leo tendrá que pagar por él. Es un buen jugador; así funcionan las cosas, hay que pagar por él", dejó claro el técnico transalpino.

Además, Ranieri, al que el representante de Ulloa, Horacio Rossi, llamó "mentiroso" recientemente, aseguró que había hablado con el futbolista sobre esta polémica y aclarado la situación.

"Me dijo que fue su agente el que dijo eso y no él, así que todo está bien", contó. "El representante afirmó que yo era un mentiroso; si yo soy un mentiroso no quiero decir lo que es él. Entiendo a Leo porque es latino, como yo; hemos tenido siempre una relación fantástica", aseveró.

"Pero me tiene que entender a mí. Si dejo que se vaya, eso no es bueno para mí. Si dejo que se vaya tengo que fichar a un nuevo delantero. Cuando un futbolista firma un contrato, lo firma. Juegue o no, al final de mes siempre gana su dinero. Eso es lo que significa ser un profesional", concluyó Ranieri.