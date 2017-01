Internacional Juan Ramón Barragán reaparece tras una lesión de 16 meses

Jaén, 26 ene (EFE).- El atleta internacional Juan Ramón Barragán, que disputó el Campeonato de Europa de Goteborg (Suecia) de 2013 en pista cubierta, ha reaparecido en la alta competición después de superar una lesión que lo ha tenido de baja durante 16 meses.

El vallista, que milita en el Unicaja de Jaén, sufrió una fractura de estrés en el astrágalo con edema óseo en el tobillo derecho cuando estaba preparando la campaña al aire libre de 2016.

"Lo he pasado mal, porque es la segunda lesión de este tipo que sufro, pero lo importante es que me he recuperado y que he tenido la oportunidad de volver a competir", ha asegurado en redes sociales.

Barragán es un especialista de 60 y 100 vallas que ha conseguido medallas de plata y bronce en el Campeonato de España de pista cubierta durante cinco años consecutivos, entre 2011 y 2015, con cuatro platas y un bronce, y dos segundos puestos al aire libre en 110, en 2011 y 2012, respectivamente.

Tras quedar primero en el Andaluz disputado en Antequera, su próxima meta es correr el Campeonato de España y llegar a la final de 60 vallas.

"Subir al podio es una misión complicada, aunque después de superar la lesión el reto es llegar a la final y estar con los seis primeros clasificados", ha comentado.