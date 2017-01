Iglesias Villanueva:"El duelo por un error arbitral no puede pasar de un día"

(Corrige fecha en la DG4050)

A Coruña, 26 ene (EFE).- El árbitro de Primera División Ignacio Iglesias Villanueva, que cuenta con 27 años de experiencia, ha afirmado este jueves que "el duelo por un error arbitral no puede pasar de un día", y ha indicado que los colegiados no tienen "problema en hablar", pero como siempre les preguntan por los fallos, "llega un momento" en que ya no contestan.

Iglesias Villanueva fue uno de los protagonistas del coloquio 'El árbitro, un deportista más', en el centro cívico de Os Mallos, un evento organizado por el equipo de fútbol coruñés Orillamar SD.

"No es nada usual que un equipo de fútbol nos reúna para hablar de lo que nos gusta hacer", indicó el colegiado, quien rechazó la idea de que a los árbitros no se les deja hacer declaraciones: "No tenemos problema en hablar, pero si nos llaman siempre para hablar de nuestros errores, llega un momento en que ya no contestas".

El árbitro gallego, que hace unas semanas dirigió un polémico Villarreal-Barcelona, dijo que los colegiados no quieren "ser nunca protagonistas, aunque, a veces, sin querer", lo son.

Iglesias Villanueva empezó en el arbitraje con 14 años cuando se deshizo el equipo de fútbol en el que estaba y su padre le propuso hacer un curso de árbitro.

"Yo dije que no, que era como pasar al lado oscuro y traicionar a mis amigos, pero él insistió y acepté", afirmó el colegiado, quien hizo hincapié en la formación física de los árbitros.

"Entrenamos todos los días físicamente porque el fútbol cada vez es más físico y tenemos que estar cerca de la jugada. Cada tres meses tenemos que pasar pruebas físicas. Si no las pasamos, no podemos seguir arbitrando y si no las pasamos en dos ocasiones, nos tenemos que ir a casa porque no damos el nivel", apuntó.

Iglesias Villanueva comentó que los árbitros lo son "las 24 horas del día" y deben ser "coherentes con eso": "No puedes estar haciendo el ganso en cualquier sitio porque representamos la figura de la justicia deportiva".

"Tomas decisiones en fatiga y en el momento, a veces tenemos un jugador delante. Yo siempre digo que hay tres partidos: el que ve el árbitro, el que ve el que está en la grada y el que ve el que lo sigue por la tele", sostuvo.

"Además hay que gestionar las emociones de las personas que están en el campo y las de uno mismo", añadió el colegiado, quien señaló que "el duelo" por un "error arbitral no puede pasar de un día".

En este sentido, contó la anécdota de un fallo que tuvo en un Barcelona-Betis de hace cuatro temporadas, cuando no pitó penalti en una caída de Iniesta en el área.

"La televisión, que es implacable, dijo que había penalti. Le das mil vueltas al error", explicó el colegiado, que al día siguiente tuvo que escuchar cómo se lo recriminaban su vecino del segundo en el ascensor de su casa, un paisano suyo de Pontedeume (A Coruña), el carnicero del supermercado al que iba a comprar o el camarero de la cafetería donde paró a tomar un café.

"Es importante superar los errores y abstraerse", zanjó Villanueva, una idea que suscribió el árbitro de Segunda División Rubén Eiriz Mata, quien señaló que los árbitros siempre están dispuestos a "hablar de cómo mejorar el arbitraje y el fútbol", pero no "de cosas que no llevan a ninguna parte".

El colegiado de LaLiga 1/2/3 ha emprendido una iniciativa en un colegio coruñés en la que imparte clases de arbitraje a 64 alumnos, a los que se les transmite valores ligados a los árbitros "como disciplina, tolerancia o respeto".

Él, que se dedica al arbitraje por completo tras haber pedido la excedencia en la Guardia Civil, incidió en la preparación física de los árbitros.

"Superé cuatro oposiciones del Estado para ser Guardia Civil, pero no siete exámenes de árbitro", comentó el colegiado gallego.

En el coloquio también participaron Alexandre López, árbitro en Tercera División, que sufrió una agresión hace cuatro años y que aseguró que los colegiados del fútbol modesto y de base "pasan miedo de verdad" en los campos; Beatriz Cuesta, que dirige partidos de Primera Autonómica, y Pablo Rey, que con catorce años pita en Segunda Autonómica.