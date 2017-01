Hernando dice que Puigdemont no causó expectación en PE y pide abordar retos

Bruselas, 26 ene (EFE).- El portavoz del grupo parlamentario del PP, Rafael Hernando, dijo hoy en el Parlamento Europeo que la visita del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a esa institución no levantó "mucha expectación", y pidió centrarse en los "asuntos preocupantes" para Europa, como el "brexit".

"No creo que haya causado mucha expectación la conferencia del martes en el Parlamento Europeo, no he visto mucha preocupación", dijo en referencia al evento sobre el referendo catalán en el que participó Puigdemont en la Eurocámara.

"Hay preocupaciones que ocupan más a los europeos que ese tipo de movimientos", agregó.

Hernando destacó que en muchos países de Europa hay "tensiones regionalistas, pero al final cuando uno toma la decisión de romper lazos y situarse en situaciones imposibles, lo que provocan sencillamente es la desesperación en muchas ocasiones de su propia población".

Consideró que sobre la mesa hay otros asuntos "enormemente preocupantes" que abordar, como el "brexit" o "la situación de ensimismamiento de Estados Unidos, que pretende encerrarse en sí mismo".

Preguntado por la situación de los empresarios en Cataluña ante el debate independentista, Hernando dejó claro que "las situaciones de inestabilidad no sirven para generar confianza y, por tanto, crecimiento y empleo".

El miércoles, un día después de que Puigdemont visitase el PE, la organización Empresaris de Catalunya alertó en esa misma sede sobre los riegos para la economía del proceso independentista.

"Cuando vemos que una formación como la vieja Convergència (el PDeCAT) en el Parlamento nacional está todo el día votando con Bildu y con Podemos, y en Cataluña está poniéndose de rodillas ante los extremistas de la CUP, es que algo funciona mal ahí", comentó.

A su juicio, ello "no contribuye ni favorece nada a las expectativas de crecimiento, creación de empleo o inversión que puedan tener distintas empresas", y agregó que la inversión extranjera ha caído en Cataluña.

Preguntado por la posibilidad de incorporar la utilización del catalán en la Eurocámara, dijo que "es una decisión que compete a la cámara y nosotros respetaremos lo que decida la cámara en esa materia".

Hernando, que ya mantuvo el miércoles reuniones en la Comisión Europea y la Representación Permanente de España ante la UE, fue recibido hoy por el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y el vicepresidente del grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, Esteban González Pons.

González Pons explicó que han iniciado una "colaboración estructurada" entre el grupo parlamentario del PP en el Congreso de los Diputados y el del Parlamento Europeo, para abordar el "brexit", la cooperación en la lucha antiterrorista o el auge del populismo.

"Esta ha sido la primera de unas reuniones que se celebrarán de forma alternativa en Bruselas y Estrasburgo (Francia), sedes del PE, y en Madrid", apuntó.