Hernando: el apoyo del PSOE no es imprescindible pero puede ser determinante

Bruselas, 26 ene (EFE).- El portavoz del grupo parlamentario del PP, Rafael Hernando, afirmó hoy que el apoyo del PSOE para sacar adelante los presupuestos de 2017 "no es imprescindible", aunque "puede ser determinante" en función de la posición del resto de formaciones políticas.

"El apoyo del PSOE es siempre oportuno y necesario. Evidentemente no es imprescindible porque el partido socialista tiene 85 escaños. Eso no es suficiente para bloquear un presupuesto", indicó Hernando a la prensa tras reunirse en el Parlamento Europeo con el presidente de la institución, Antonio Tajani, y el vicepresidente del grupo del Partido Popular Europeo en la Eurocámara, Esteban González Pons.

"Pero sí puede ser determinante dependiendo de lo que haga el resto de las formaciones políticas", indicó, cuando fue preguntado por si el PP tiene cerrado un acuerdo para que el PNV respalde el presupuesto.

Hernando declaró que "nuestro objetivo es hablar con todos": "Hemos hecho un acuerdo sobre techo de gasto con el PSOE al que se han sumado otras fuerzas parlamentarias como Ciudadanos y otras minorías parlamentarias, pero es el primer paso".

"Ahora tratamos de hacer la otra parte, distribuir ese gasto", dijo, una etapa en la que "sería importante que el PSOE se diera cuenta de que el 'no es no' no conduce a ninguna parte. Y desearíamos su colaboración".

Según indicó, "nos gustaría llegar a acuerdos con el PNV, con el PSOE; si se dejara también y se dedicaran a ser conscientes de su importancia, hasta con el propio PDeCAT si fuera posible y, por qué no, hablar de algunas cosas con Podemos si fuera útil para el conjunto de la sociedad española".

Con respecto al PDeCAT, admitió que "es difícil, porque por primera vez tenemos un partido que teóricamente representaba a una parte de centro-derecha de la sociedad catalana que vota en el Parlamento con Podemos y Bildu de forma habitual".

En su opinión, "esa extravagancia" ha consistido en "exacerbar el populismo para no asumir sus responsabilidades como Gobierno".

A cambio, Hernando pidió que "cambien las cosas para ocuparse de las cosas importantes para los ciudadanos catalanes, que haya ambulancias para llevar a las niñas por ejemplo, cuando tienen una enfermedad, para ir al hospital", en referencia a la muerte de la menor que esperó más de dos horas una ambulancia en la provincia de Girona.

Sobre Podemos, Hernando consideró "chocante y sorprendente que la gente rechace un presupuesto que no se conoce todavía".

"Los 'noes' preventivos, no se entienden, ni por parte de esa formación ni del propio PSOE", apostilló.

Añadió que "si lo que nos echan por delante es que hay que poner una renta social que cuesta 11.000 millones de euros sin decirnos de dónde lo van a sacar, va a ser muy difícil que nos entendamos".