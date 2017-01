El Congreso, convencido de que reducirá gastos en viajes al quitar las dietas

(Corrige la NP4024 con la concreción del detalle de lo discutido hoy por la Mesa del Congreso)

Madrid, 26 ene (EFE).- El Congreso de los Diputados está seguro de que la supresión de las dietas que cobraban los diputados durante sus viajes internacionales -hasta ahora de 150 euros diarios- reducirá el coste global de esos traslados ya que ahora tendrán que justificar mediante facturas sus gastos de manutención.

"Ha sido un propuesta de la presidenta del Congreso y es justamente para ajustar las necesidades reales a los gastos, para ser más eficientes, porque el dinero de esta casa es el dinero de todos los españoles", ha remarcado hoy la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

A primeros de enero, la Mesa acordó suprimir esa dieta y sustituirla por el pago de las facturas que presenten los diputados, con el mandato implícito de que no se debían superar esos 150 euros porque no sería lógico que una medida que pretendía reducir gastos acabara aumentándolos.

No obstante, el vicepresidente primero del Congreso, el diputado de Ciudadanos, Ignacio Prendes, aseguró ayer que pediría hoy a la Mesa que concretara por escrito que no se debía superar esa cantidad para evitar abusos o malas interpretaciones.

A la salida de la reunión, Prendes ha asegurado a los medios que la Mesa -que se reúne a puerta cerrada- había aceptado su propuesta y que había acordado limitar esos gastos a los 150 euros.

Sin embargo, fuentes de la Presidencia del Congreso han negado posteriormente a Efe que la Mesa haya acordado esa limitación ya que -insisten- estaba ya reseñada en el acuerdo previo de este órgano del pasado 11 de enero.

Las fuentes han remarcado que esa iniciativa de Prendes no estaba en el orden del día y que, por tanto, no se podía discutir, además de que era innecesaria porque el acuerdo inicial ya contemplaba que esos gastos de manutención no podrían superar como regla general la dieta anterior.

De hecho, ven prematuro limitar los gastos a esos 150 euros como proponía Ciudadanos, ya que podría establecerse un límite incluso menor.

La idea, expuesta en la Mesa por varios vocales es no fijar de momento un límite y dejar pasar un tiempo para conocer el monto de las facturas que presentan los diputados para pensar después si se establece un máximo, preferentemente a la baja.