Madrid, 26 ene (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido hoy sobre una decena de entidades internacionales que no están registradas y no pueden prestar servicios de inversión, la mitad de ellas de Reino Unido.

La CNMV se hace eco del aviso de la FCA británica sobre firmas que usan el nombre de GO 4 UK Loans y el de UK Money Lenders, así como sobre Right Capital Partners Limited, ONO Ventures y Business Grants and Loans.