Tévez juega sus primeros minutos en China en un amistoso del Shanghái Shenhua

Shanghái , 25 ene .- Tras su multimillonario fichaje por el equipo chino Shanghái Shenhua, el futbolista argentino Carlos Tévez jugó este martes su primer partido con su nueva camiseta, un amistoso contra un equipo de Corea del Sur.

El técnico uruguayo Gustavo Poyet, que dirige al equipo chino, mantuvo al delantero en el banquillo hasta los últimos veinte minutos de partido. El equipo ganó al Gwangju Sangmu, de Corea del Sur, y Tévez tuvo por primera vez contacto con sus compañeros en el campo.

El futbolista llevaba casi un mes de inactividad por el periodo de cambio de club y por las vacaciones navideñas, en las que incluso contrajo matrimonio con la madre de sus tres hijos, en una celebración que duró cuatro días.

El Shenhua y el Boca Juniors anunciaron hace unas semanas el acuerdo por el traspaso del futbolista de 32 años en una operación en la que el club argentino recibió 11 millones de dólares (10,5 millones de euros) por su estrella.

Tévez llegó el pasado jueves a la ciudad de Shanghái (este de China), donde fue recibido en el aeropuerto por centenares de aficionados de su nuevo club.

Dos días después, fue presentado oficialmente como nuevo jugador y explicó que tomó la decisión de dejar Argentina porque desde la directiva del Shenhua lo convencieron para participar en el proyecto de crecimiento del equipo, el más importante de la ciudad de Shanghái.

Según informaciones publicadas por la prensa oficial china, "El Apache" cobrará 40 millones de dólares anuales y se convertirá en el futbolista mejor pagado del mundo, una cantidad que no ha sido confirmada por el delantero.

"No he dicho la cifra que uno iba a ganar porque eso es confidencial. Uno no puede estar diciendo lo que va a ganar por respeto a sus compañeros y a su institución y entonces creo que es una falta de respeto decir lo que uno gana por hacer su trabajo", apuntó en la presentación.

Se espera que Tévez debute en un partido oficial el próximo 8 de febrero, en el estadio del club, el Hongkou, donde el Shenhua se jugará su pase a la Liga de Campeones de Asia.