Un presunto testaferro de Correa afirma que han falsificado su firma

San Fernando de Henares , 25 ene .- Jesús Calvo Soria, que actuó presuntamente como testaferro para Francisco Correa, ha acusado hoy en el juicio al presunto blanqueador de la trama Gürtel, Luis de Miguel, de falsificar su firma para constituir sociedades y se ha preguntado qué pinta en la causa.

"Yo tenía la convicción de que habían falsificado mi firma y el Ministerio Fiscal y la Policía me dieron las pruebas", ha asegurado el acusado en la sesión del juicio celebrada hoy en la Audiencia Nacional, en el que se enfrenta a 5 años de prisión por un delito de blanqueo.

Según la Fiscalía, Calvo Soria, que trabajó como interventor de Hacienda y representante de la Comunidad de Madrid en Bruselas, pagó 240.000 euros al contable de la Gürtel, José Luis Izquierdo, quien supuestamente lo repartió entre Correa, el exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda y el empresario Plácido Vázquez.

"En mi pueblo se llama panoli", ha expresado el acusado respecto a sí mismo en relación a las firmas que aparecen en numerosos documentos de sociedades de la trama y que él niega que sean suyas.

El acusado ha asegurado que él no fue quien firmó los documentos que se le atribuyen en la causa, ni tampoco administró ninguna sociedad de Correa o pactó con ningún testaferro del líder de la trama.

Pero también ha afirmado que en alguna ocasión ha podido firmar algún documento en blanco aunque era algo que procuraba no hacer: "¿Que lo haya podido hacer? Es posible".

Aunque ha dicho que comenzó a hacer negocios con Correa en el año 2003, su firma aparece en documentos de empresas del año 2000, algo para lo que no tiene explicación y aunque ha asegurado no haber firmado algunos de los documentos que se le han exhibido, ha aseverado que "los trazos" de las rúbricas sí que se parecen a los suyos.

En concreto, sobre ese ingreso de 240.000 euros que recibió en su cuenta por parte de Correa, el acusado ha dicho que le extrañó "a cuento de qué" le habían ingresado ese dinero y ha afirmado que le dijo a Correa: "'Oye, este dinero no es mío, te lo tengo que devolver. ¿Cómo lo hago?' Entonces, Correa me envió a un señor para que le hiciese un cheque y yo se lo di".

Se trata, según Calvo Soria, de José Luis Izquierdo, con quien supuestamente firmó un documento que certificó dicha entrega, algo que él niega que hiciese porque "¿desde cuándo se certifican los cheques?".

Pero al ver su firma en el documento ha dicho: "Los datos están ahí y yo no voy a discutir los datos". "Los hechos que se están narrando son factos, pero no es posible... que no... mire, yo he podido hacer muchas tonterías en mi vida, pero esto no lo he podido hacer yo".

Por otra parte, el acusado ha asegurado que él únicamente construyó una promoción en la que accedió a trabajar con Correa a petición de su mujer, con la que había tenido una relación laboral, y que entonces el cabecilla de Gürtel le ofreció entrar en una empresa suya poniendo capital.

Aparte de ese negocio en común, ha sostenido que no hizo nada más con Correa, aunque ha reconocido que puede que antes de 2003 acudiera a Luis de Miguel, abogado que montó estructuras societarias para la Gürtel, por otros temas. "Igual le dije: 'Móntame alguna sociedad'", ha explicado.