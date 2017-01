Pascual presenta tres patrocinadores y pide "responsabilidad" a la asamblea

Madrid, 25 ene (EFE). Rafael Pascual, candidato a la presidencia de la Federación de Voleibol (RFEV) en las elecciones del domingo, presentó este miércoles un acuerdo con tres patrocinadores y recordó a los 69 miembros de la asamblea que "tienen una responsabilidad" y deben saber "que su voto puede cambiar, para bien, el voleibol español".

"Les pido que no pierdan esta oportunidad", dijo Pascual, tras dar a conocer en Madrid un 'plan de visibilidad' para su deporte que incluye un acuerdo con una cadena de televisión, cuyo nombre no desveló, y el patrocinio de las empresas, Fiatc Seguros, Marco Aldany y Mi Casa Inn.

Pascual, elegido mejor jugador del mundo en 1988, se disputará la presidencia federativa con Agustín Martín, que lleva 16 años en el cargo y que presentó 52 avales, frente a los 14 de su rival.

"En este momento somos un deporte bastante invisible. Creemos que es importantísimo cambiar esto y que para ello necesitamos una inversión en márketing y comunicación", afirmó el exjugador.

"Ahora mismo los derechos de televisión no están en mi mano, sino en los de la federación, pero he alcanzado acuerdos para que, si soy presidente, una televisión, la mejor, transmita un partido semanalmente de las ligas masculina y femenina, así como torneos puntuales como las copas del Rey y la Reina y también el voley playa", afirmó.

"Para esto, para hacer transmisiones de televisión de calidad, se necesita ayuda y las tres firmas que hoy presento me ofrecen esa posibilidad. Les agradezco que crean en el voleibol y me encantaría que las 69 personas que el domingo van a votar entiendan la importancia de este plan", dijo Pascual.

"Somos una federación, no una liga de clubes, pero de la federación tiene que partir el apoyo", apuntó Pascual.

"Que se haya conseguido esto en pocos meses demuestra que es el momento de dar la oportunidad a este equipo", insistió.

Sobre la posibilidad de que los patrocinadores apalabrados por él pueden incorporarse a la RFEV aunque pierda las elecciones, Rafa Pascual afirmó: "Siempre hay un componente personal. Yo me responsabilizo de lo que digo y de los acuerdos que hago yo".

Los candidatos no pueden dirigirse a la asamblea antes de la votación del domingo, pero Pascual dijo que ha intentado dejar claro a todos los votantes "que la inversión en televisión se va a llevar a cabo".

"El voleibol tiene un potencial enorme. Yo siempre he creído en este deporte, pero son 16 años en los que no se ha invertido en márketing y comunicación. Tenemos un producto que vender, un deporte limpio, en lo más alto de las competiciones internacionales, y eso lo tiene que ver la gente", indicó.

Si el domingo no gana las elecciones, Pascual estará "orgulloso del trabajo hecho y agradecido con los que han creído en el proyecto".

"Pero yo no me rindo, me tienen que ganar. Y creo que la gente quiere este cambio y le estamos dando la oportunidad de que el domingo voten por ello", subrayó.

Las elecciones, que iban a celebrarse en diciembre, se retrasaron después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ordenase repetir el procedimiento de voto por correo para el estamento de jugadores de alto nivel. Un recurso de la jugadora de voley playa Liliana Fernández propició esa resolución.

José María Texeira, director comercial de Fiatc Seguros; Alejandro Fernández Luengo, presidente de Marco Aldany; y Daniel del Moral, director comercial de Mi Casa Inn, mostraron en la presentación su voluntad de apoyar el proyecto de Rafa Pascual facilitando seguros, formación, patrocinio, residencias, ayudas en traslados y cobertura en los torneos a los jugadores de voleibol.

José Miguel Elu, presidente del Club Voleibol Laredo, mostró en este acto su convencimiento de que "nunca los clubes han tenido en la historia del voleibol español una oferta como esta".

"Llevo 47 años en esto y lo puedo decir. Es una oferta irrechazable", afirmó.