Orenga: "A esta generación de la selección le queda mucho"

Madrid, 25 ene (EFE).- El exseleccionador español de baloncesto entre 2012 y 2014, Juan Antonio Orenga, aseguró en una entrevista a EFE que a la actual generación de jugadores de la selección española le queda "mucho", en especial con sus componentes algo más jóvenes como Marc Gasol, Sergio Llull, Sergio Rodríguez o Ricky Rubio.

"Queda mucho de esta generación. Pau jugará este año (el Eurobasket 2017) porque quiere jugar, y mientras Pau esté, la diferencia con los demás es brutal. Cuando se vaya Pau seguirá Marc un tiempo, él solo nos puede hacer ganar un campeonato, ya lo hizo en Eslovenia con nosotros en 2013", comentó Orenga, hoy seleccionador de Egipto, que dirigió a España en ese bronce de 2013.

Para el técnico español, una de las claves es que el menor de los hermanos Gasol, que tiene 31 años -cinco menos que su hermano Pau- "adora" la selección, y tiene una capacidad ofensiva y defensiva "brutal".

"Se habla de los interiores, pero los interiores no desaparecen de hoy a mañana. Pau dejará de jugar, pero Marc seguirá. Mientras siga, nos va a ir formando a los otros que vienen al lado", razonó.

"Junto a él estarán (Nicola) Mirotic o (Serge) Ibaka, que son jóvenes, uno de los dos va a estar y acompañará a Marc. Luego tienes a Víctor Claver, Willy y Juancho Hernangómez que son muy jóvenes, y otros jugadores que tienen 28 ó 29 años como Ricky, Llull, o Sergio Rodríguez", añadió.

No obstante, en un futuro en el que no se cuente con los hermanos Gasol, el exseleccionador nacional plantea que España tendrá que "pelear de otra manera" aunque el nivel de los jugadores españoles siga siendo "muy alto".

"Lo que nos ha hecho ganar estos títulos es la diferencia de Pau y Marc con los demás, porque ellos han sido 'All Star' varias temporadas. Si ellos se van, tendremos que pelear de otra manera. Seguimos teniendo jugadores de nivel muy alto, no tienes diez jugadores en la NBA porque sí, y otros que no están como Rudy (Fernández), (Víctor) Claver o (Sergio) Llull. Cambiará la forma de pelear y nos hará planificar el campeonato para pelea por llegar a cuartos y luego pelearemos por ir arriba", explicó.

Orenga, además del bronce logrado como seleccionador absoluto en el Eurobasket 2013 en Eslovenia, cuenta con dos campeonatos europeos de baloncesto de formación, el más reciente en el Europeo sub-20 con la selección española, misma categoría en la que consiguió el oro europeo en 2011, además de una plata y otro bronce con las categorías inferiores de nuestro país.

Con esta perspectiva, analiza como un "problema grave" la falta de minutos de los jugadores españoles jóvenes en la Liga Endesa.

"Si eres campeón de Europa y ganas a equipos con jugadores que juegan en Euroliga minutos, los nuestros deberían jugar también esos minutos en su liga, y eso no está pasando. Asusta ver la Liga desde fuera y ver que hay pocos jugadores españoles con minutos, quitando los que ya conocemos que son más veteranos", reconoció.

En la generación del oro sub-20 que dirigió en Finlandia varios jugadores como Francis Alonso, Yankuba Sima, Jaume Sorolla o Ramón Vila se han ido a Estados Unidos, donde pueden seguir jugando al baloncesto al tiempo que tener una buena formación.

"Allí tienen la oportunidad de jugar al baloncesto, estudiar una carrera y luego ya veremos si son profesionales. Aquí es mas difícil compaginarlo y tener minutos es muy difícil", comentó, ya que los jugadores jóvenes actuales no tienen "el espacio" que tuvieron en generaciones anteriores, en las que había menos extranjeros en los equipos españoles.