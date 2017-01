Mina: Éste es el camino a seguir pero seguimos en una posición que no debemos

Valencia, 25 ene (EFE).- El delantero del Valencia, Santi Mina, señaló que, tras haber sumado siete de los últimos nueve puntos en juego, el equipo ha encontrado el camino a seguir, aunque recordó que aún siguen en la zona baja de la tabla y deben mejorar su clasificación.

"Éste es el camino a seguir pero no podemos olvidarnos que seguimos en una posición en la que el Valencia no debe estar", apuntó en un acto promocional de la cadena de restauración Rodilla, en la que, junto a su compañero Carlos Soler, apoyaron un proyecto solidario para el Hospital la Fe junto con la ong Juega Terapia.

"El fútbol tiene estas cosas, parecía que la gente nos daba por muertos, que no íbamos a ser capaces de salir de esa situación tan negativa en la que estábamos, pero el equipo estaba concienciado de que teníamos que empezar a sumar de tres en tres. El compromiso de todos los jugadores y con la nueva incorporación de Voro nos ha dado mucha vida", añadió.

A pesar del radical cambio mostrado por el Valencia tras la llegada de Voro al banquillo, el futbolista gallego comentó que "compromiso siempre hubo por parte de los jugadores, aunque algunas veces se hayan especulado cosas". "Siempre estuvimos unidos, sabiendo el escudo y la camiseta que defendíamos", dijo.

"Creo que a nadie le gusta perder, lo que pasa es que el fútbol tiene estas cosas. Está claro que somos los futbolistas los que jugamos, los que tenemos la culpa dentro del campo, pero Voro nos ha dado unas pautas claras, un camino a seguir conciso y creo que lo estamos haciendo bien y eso se está notando dentro del campo", añadió.

A pesar de haberse alejado a seis puntos de la zona de descenso, Mina recordó: "No podemos olvidar que estamos aún en una zona un poco peligrosa, pero nuestro objetivo es ir partido a partido, sumar de tres en tres y eso nos hará subir en la clasificación sin objetivo a largo plazo. Hay que seguir compitiendo con confianza y así subiremos".

Su situación personal también ha cambiado a mejor tras la llegada de Voro, algo que explicó al señalar: "Por circunstancias, en el fútbol hay veces que llega un entrenador y cuenta menos contigo, pero soy una persona luchadora, mis pares y mis amigos me han inculcado que hasta el último partido todo puede cambiar".

"Siempre que salgo al campo, me salgan mejor o peor las cosas, trato de demostrar que tengo ganas y actitud. En estos últimos partidos las cosas me están saliendo un poco mejor y estoy pudiendo ayudar al equipo con goles y, con el sacrificio de todos, estamos en una buena dinámica", prosiguió.

Preguntado por su compañero Carlos Soler, presente en el acto, afirmó que "es una grandísimo jugador y una grandísima persona". "Con todo lo que le está pasando está muy centrado, con los pies en el suelo y eso es de valorar. En el vestuario es muy querido. Tiene muchísimo futuro pero hay que seguir trabajando porque el camino no es fácil", agregó.

Ante la posible llegada de su excompañero en el Celta, el chileno Orellana, comentó que "conozco a Fabián de hace unos años, he jugado dos o tres con él y es un grandísimo jugador. No sé cómo está su situación, pero si llega será para hacerlo con todas las ganas del mundo, pero me tengo que centrar en los que están ahora".

Por último, deseó suerte a su exequipo en la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey, que hoy dilucida ante el Real Madrid.

"Siempre he dicho que el Celta es mi casa, es donde he crecido, donde me han tratado muy bien y me han sabido llevar. Espero y les deseo que pasen esta eliminatoria", concluyó.