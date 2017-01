Marta Martín :Educarse en castellano es un derecho, hay que satisfacerlo

Madrid, 25 ene (EFE).- La diputada de Ciudadanos (C's) Marta Martín remarca que aprender en castellano como lengua vehicular de la enseñanza es un derecho reconocido en la Constitución y, por tanto, tiene que "satisfacerse" a todos los alumnos que lo pidan.

En una entrevista con Efe, la portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso, explica algunos de los aspectos básicos que su grupo defenderá en la Subcomisión parlamentaria que negociará el pacto educativo, que para su grupo es un reto y un compromiso irrenunciables.

Pregunta: ¿Cree posible un pacto educativo de Estado esta legislatura?

Respuesta: No sólo posible, absolutamente necesario. Hace falta que la educación se deje de utilizar como arma política de forma que cada vez que haya habido un cambio de gobierno haya habido también un cambio en la ley educativa por motivos partidistas.

La politización de la educación perjudica a los niños, a los docentes, a las familias y al presente y al futuro del país. No conseguir un pacto centrado exclusivamente en una mejor educación tiene un alto coste en cohesión social, en calidad democrática, en equidad y en crecimiento económico.

Ciudadanos se marca este pacto como un reto (y un compromiso) irrenunciable porque es el mejor servicio público que podemos hacer.

P: ¿Qué sería irrenunciable en ese pacto?

R: Que el objetivo real y genuino sea mejorar la educación de nuestros jóvenes y niños. Que no se utilice la educación como herramienta política y que nos pongamos a trabajar con rigor y espíritu constructivo para solucionar los problemas importantes:

Convivencia escolar, desigualdades e inequidades en formación en virtud de territorios, entorno socioeconómico o características personales, centralidad de los docentes, competencias cognitivas y no cognitivas para la sociedad de la información...

P: ¿Que mínimos de consenso político y social debe cumplir cualquier acuerdo para considerarlo un pacto estable?

R: Partiendo del rigor y la lealtad (de los grupos políticos y la comunidad educativa) y basándonos en políticas fundamentadas en evidencias, hay que perseguir la combinación de igualdad de oportunidades y calidad (que no son incompatibles) y de la satisfacción del derecho a la educación con el respeto a la libertad de los ciudadanos.

P: ¿Debe acordarse una nueva ley de educación o una reforma de la Lomce?

R: El debate no es de siglas, sino sobre una ley que garantice la mejor capacitación para unos ciudadanos libres, críticos, autónomos y competentes. Si hay cosas que la evidencia muestra que funcionan, nosotros las apoyaremos; y si no, no.

P: ¿Qué es lo más prescindible de la Lomce y qué se puede salvar?

R: Ha sido técnicamente una ley muy mejorable y las fórmulas para su debate y gestación no han sido buenas porque han generado crispación, conflicto y, si se me permite la expresión, casi insumisión. Las posiciones entre los grupos políticos, comunidad educativa, comunidades autónomas y Gobierno han sido de confrontación visceral y esto ha perjudicado sobre todo a los niños.

Si tuviera que quedarme con una idea que me gusta, escogería la de la autonomía de los centros, aunque no me gusta la propuesta de gobernanza que se hizo.

P: ¿Qué opina de estos puntos?

- Centros concertados. R: La educación es un servicio de interés público que se puede ofrecer desde gestión pública o concertada. Los colegios concertados tienen sentido cuando llegan donde no llegan los colegios públicos por recursos o por proyecto educativo.

Pero los colegios concertados nunca pueden ser negocios o privados encubiertos y el sistema debe garantizar igualdad en el acceso (nunca condicionada por determinantes económicos). En los coles concertados deben ser las familias las que elijan el centro y no el centro a las familias.

- Religión voluntaria. R: Nos parece que la religión no suponía un problema tal y como estaba antes de la Lomce y, por otra parte, España debe cumplir los acuerdos (con la Santa Sede).

.- Pruebas de diagnóstico al final de etapa. R: Creemos que toda medición (de los alumnos, profesores, administración...) que sirva para tener diagnósticos en los que basar intervenciones para mejorar son buenos. Parece que las evidencias apuntan que es mejor a mitad de ciclo.

.- El castellano como lengua vehicular de la educación para quien lo desee en toda España. R: Es un derecho reconocido en la Constitución que tiene que satisfacerse.

P: ¿Tiene que haber un MIR docente?

R: El acceso y la formación docente deben cambiar. El MIR es una de las apuestas para esto (aunque no solo).

P: ¿Cuál debe ser la política de becas y gasto público educativo?

R: En educación nunca se gasta: se invierte. Al menos deberíamos llegar a un 5 % del PIB, pero aplicando también políticas de eficiencia y rendición de cuentas.

Las becas deberán garantizar la igualdad de oportunidades, pero, de nuevo, han de gestionarse no sólo justa sino también eficientemente.