CGT y CiG llaman a una nueva huelga de teleoperadores sin CCOO ni UGT

Madrid, 25 ene (EFECOM).- Los 100.000 teleoperadores que prestan los servicios de atención telefónica al cliente en España están llamados mañana, jueves, a secundar una huelga de 24 horas en protesta por las "precarias" condiciones laborales del sector, que ha sido convocada sólo por los sindicatos CGT y CiG.

Los sindicatos denuncian los bajos salarios del sector -de media no llegan a 700 euros-, el excesivo número de contratos a tiempo parcial, jornadas de hasta once días de trabajo seguidos sin descanso o la presencia activa en el puesto de trabajo durante once horas seguidas.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación Intersindical Gallega (CiG) son dos de los cuatros sindicatos que tienen presencia en la mesa de negociación del sector junto a CCOO y UGT, que está vez no se han sumado a la convocatoria.

Los sindicatos están en pleno proceso de negociación del nuevo convenio colectivo del sector, aunque por ahora no se ha alcanzado ningún tipo de acuerdo en las reuniones que sindicatos y patronal han mantenido durante el último trimestre de 2016 y en el pasado mes de enero.

El secretario general de Telemarketing de CGT, Santiago Alonso, ha explicado a Efe que su sindicato tiene presencia mayoritaria en los servicios de atención telefónica al cliente de las grandes compañías.