Lambán: Si Susana Díaz se presenta, es bastante probable que yo la apoye

Zaragoza, 25 ene (EFE).- El secretario general del PSOE de Aragón, Javier Lambán, ha dicho hoy que será "bastante probable" que apoye a la líder socialista en Andalucía, Susana Díaz, si ésta finalmente decide concurrir a las primarias del partido para optar a la secretaría general.

Así lo ha revelado en una entrevista en el programa de La Sexta "Al rojo vivo", donde ha insistido en que Díaz reúne capacidades y actitud para ser la futura líder del PSOE.

Ha asegurado que tendrá un "respeto absoluto" ante lo que decida hacer a este respecto el exlíder del PSOE Pedro Sánchez, que tiene "derecho" a presentarse pero que, no obstante, debería tener una "meditación consigo mismo" para ver "qué es lo más responsable que debe hacer un ex secretario general después de haber presentado su dimisión".

También respeta la decisión de Patxi López, ya anunciada, de presentarse, aunque cree que el momento que éste eligió para comunicarlo, en plena celebración del pasado Comité Federal, es "desacertado".

De nuevo ha hablado Lambán sobre la decisión que adoptó el PSOE de abstenerse en la votación de investidura del popular Mariano Rajoy como presidente del gobierno.

"Todos fuimos cobardes por no atrevernos a decir en voz alta lo que pensábamos", ha reconocido, y ha añadido que fue una decisión "tomada a destiempo", puesto que se debió de hacer "mucho antes".

Concretamente nada más comprobar que no era posible un gobierno presidido por Pedro Sánchez, algo que ha achacado a la actitud de Podemos.

Al constatarse como "obvio" que este gobierno no era posible, Lambán cree que no era "razonable" seguir repitiendo indefinidamente las elecciones y considera acertado que el PSOE no impidiera que gobernara el partido al que mayoritariamente habían votado los españoles.

Lo que no es "implanteable" es que el PSOE apoye los presupuestos del Estado para 2017, porque no es previsible que el PP presente un proyecto "tan incontestable" como para que los socialistas se plantearan apoyarlo.

Ante el Congreso Federal en el que los socialistas deberán elegir a su nuevo secretario general, y por tanto a su ejecutiva, Lambán ha apuntado que "el futuro partido tiene que reconciliarse con el viejo" y recuperar su espacio de "centro izquierda, constitucionalista y europeísta" y no cree que Podemos sea "el camino a seguir".