Herreros de Tejada homenajea a Barrie en "La mano izquierda de Peter Pan"

Madrid, 25 ene (EFE).- "Un homenaje absoluto" a J. M Barrie es lo que ha pretendido la filóloga y escritora Silvia Herreros de Tejada con su libro "La mano izquierda de Peter Pan", en la que aborda la relación del escritor escocés con la aristócrata y escritora Cynthia Asquith.

"Me he pasado 15 años de mi vida estudiando a Barrie y tengo como una misión de sacarle a la luz porque me parece un personaje fascinante", cuenta a Efe Herreros de Tejada sobre el objetivo con el que escribió esta obra donde se centra en la etapa posterior al éxito que Barrie obtuvo con Peter Pan, un personaje que le hizo convertirse en el "primer millonario por escribir".

En este caso Peter Pan no aparece por las páginas como protagonista, sino como el origen por el que todos los personajes se encuentran, se relacionan o se separan; pero sobre todo es el motivo laboral por el que se establece la relación entre el autor escocés con su secretaria, una mujer que lucha por sus derechos mientras se enfrenta "a todos los dilemas peterpanianos".

En este sentido, en "La mano izquierda de Peter Pan" (Espasa) Herreros de Tejada da a conocer la historia de esta escritora (1887-1960) que conoció a un Barrie "superado por su propio personaje" que le ayudó a abrirse camino en un mundo, el de las letras, puramente masculino.

Junto a estos dos personajes reales a caballo entre finales del siglo XIX y principios del XX, la autora narra también de manera paralela las historia de David y Moira, dos "locos" de Peter Pan que se encuentran en la Universidad de Yale en pleno siglo XXI para ampliar sus estudios académicos sobre este personaje.

Dos "jóvenes de unos cuarenta años" que hacen que la novela se "enrede", pese a que la filóloga no tenía previsto incluirlos cuando comenzó a escribir la trama principal del libro.

"Quería contar cómo ha influido Peter Pan en nosotros, no sólo en Barrie. Yo tengo 41 años y mis amigos y mi generación nos creemos que tenemos 27, y eso está muy bien. Pero esto es algo que no pasaba antes. En realidad esto es un poco síntoma de Peter Pan pero también es un síntoma de nuestra sociedad, se ha postergado la juventud, y esto es bastante reciente", describe.

Por eso, estos personajes (ambos rondan los 40) se dan cuenta de que en algún momento tienen que hacer esa "transición hacia el mundo adulto". Es decir, mientras que Barrie y Cynthia viven su relación y ambos luchan porque ella sea conocida como escritora, David tendrá que decidir si crece de una vez y Moira si accede a ser madre y crear una familia junto a su pareja. "Ella es una mujer que quiere ser feminista pero no acaba de conseguirlo", matiza su creadora.

En ellos, según sus palabras, también hay "bastante" de ella misma, de sus reivindicaciones como académica.

"En España soy especialista en Barrie, pero cuando crucé el charco me trataron como una eminencia. Lo que quería contar con el personaje de David es como él anhela ese reconocimiento que se da en el extranjero a los académicos que estudian cosas muy especializadas", concluye.