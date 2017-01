Extremadura-Recreativo, el partido en el que pobre ayudará al pobre

Madrid, 25 ene (EFE).- El próximo fin de semana, el Estadio Francisco de la Hera Almendralejo acogerá un duelo especial entre un equipo que tuvo su historia en Primera División, el Extremadura, contra otro, el Recreativo de Huelva, decano del fútbol español con graves problemas económicos que recibirá el auxilio de su rival.

Ambos clubes viven una situación deportiva que genera cierta inquietud entre sus aficionados. Ubicados en el grupo IV de Segunda División B, tanto extremeños como andaluces están en puestos de descenso a Tercera División. Pero, de los dos, el Recreativo, además, tiene unos serios problemas económicos que el Extremadura intentará paliar con un acción generosa.

Con una campaña llamada "El Abuelo viene a verme", el Extremadura conseguirá recaudar algo de dinero para cedérselo al club más antiguo del fútbol español. Fundado en 1889, más de 100 años después corre peligro de desaparecer y desde tierras extremeñas quieren ayudar para que eso no ocurra.

Pondrán su pequeño grano de arena cediendo al Recreativo la mitad de cada entrada destinada a la afición del conjunto andaluz. Es decir, que de cada 10 euros, 5 se quedarán en las arcas del equipo blanquiazul.

Manuel Franganillo, presidente del Extremadura, explicó a EFE que su club se ha "sensibilizado" con el Recreativo porque es una entidad a la que tienen mucho respeto por su enorme tradición futbolística en España.

"La relación que siempre ha existido es la típica de los clubes que se habían enfrentado en diferentes etapas históricas. No habíamos jugado desde hace 13 o 14 años. Teníamos la oportunidad de volver a ver al Recreativo en Almendralejo. Nos hemos sensibilizado con la situación actual que tiene el Recreativo. Más que nada, es un acto de solidaridad para el decano del fútbol español, al que tenemos mucho respeto", dijo.

"Desde un principio queríamos hacer un gesto solidario. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a la ciudad de Huelva y a su club por ser el decano del fútbol español con todo lo que el fútbol significa para la sociedad. Estamos contentos y deseando recibirles aquí", agregó.

El próximo domingo, Almendralejo será una fiesta. El club extremeño presentará en un acto a su cantera y a la vez compartirá con los aficionados del Recreativo de Huelva que se desplacen hasta el estadio la ilusión por recuperar a un club en problemas.

"La situación es muy compleja en Segunda B. Estamos a medio camino entre el fútbol profesional y el fútbol modesto. Eso conlleva que haya muchas situaciones económicas complicadas. Hoy hay que buscar recursos y el hambre agudiza el ingenio. En Segunda B hay que estar muy ingeniosos para poder subsistir", aseguró Franganillo.

El Extremadura no es un club de los que tienen más dinero en Segunda B. Tampoco tiene problemas, vive con humildad pero no puede tirar la casa por la ventana. Han sido capaces de tapar agujeros y de tener una situación equilibrada. Como dice su presidente, no están "boyantes". Aun así, se han volcado para ayudar al Recreativo.

"Para ellos tiene que ser una situación compleja y damos nuestro granito de arena. Ojalá que puedan arreglar su situación. Sería triste que el primer equipo de España pudiera desaparecer. Esto es compartir el trozo de pan que tenemos con el vecino. ¿El humilde ayudando al pobre? Yo diría que es el pobre ayudando el pobre", concluyó.