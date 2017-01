Enrique Iglesias lanza en febrero "Súbeme la radio", con vídeo rodado en Cuba

Miami , 25 ene .- El cantante español Enrique Iglesias anunció hoy que publicará su nuevo sencillo "Súbeme la radio", el próximo 24 de febrero, fecha en la que también presentará el vídeoclip de este tema, para el cual viajó por primera vez a Cuba para participar en el rodaje en un vídeo.

En este tema, Enrique Iglesias cuenta con la colaboración del cubano Descemer Bueno y el dúo puertorriqueño Zion & Lennox, que también firman como autores de la "pegajosa" canción.

El intérprete dijo que espera que el vídeo "contagie a todos" con la misma alegría que les transmitió el público cubano al rodarlo en la isla, especialmente en la Habana Vieja.

"El fin es divertirnos y pasar un rato agradable y nosotros nos divertimos mucho haciéndolo", agregó el cantante en un comunicado de su casa discográfica, Sony Music Latin.

El ganador de un Grammy y cinco premios Grammy Latino aseguró que tiene muchos amigos cubanos y que hacer algo en la isla era una "asignatura pendiente".

"Después de hacer varios vídeos con (el director) Alejandro Pérez, tantas colaboraciones que he realizado con mi amigo Descemer Bueno y después del éxito que obtuvimos con 'Bailando' y mis amigos de Gente de Zona, todo apuntó a que era el momento", precisó Enrique Iglesias.

El cantante de "Duele el corazón" aseguró que fue una grata sorpresa la acogida que tuvo en Cuba cuando llegaron a la isla hace dos semanas para grabar el vídeo.

En la isla ya habían grabado antes parte de la coreografía de "Bailando", de su producción "Sex & Love", recordó Sony Music Latin.

"Trabajar con Enrique es intenso ya que siempre intentamos mejorarnos, superarnos, sacar lo mejor de nosotros mismos y probar que no hay límites para tratar de escribir un nuevo hit", comentó Descemer.

El cubano dijo que conoce desde hace doce años a Enrique Iglesias y recordó que ambos han escrito "Bailando", "Loco", "El perdedor", "Cuando me enamoro", "Lloro por ti", "No me digas que no" y "Ayer", entre otras canciones.

"Súbeme la radio" sigue al lanzamiento de "Duele el corazón", tema con el que el español está nominado a seis premios Lo Nuestro 2017, que entrega el próximo 23 de febrero en Miami (EE.UU.) la cadena hispana Univision.