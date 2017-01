Descubren dos marcadores relacionados con el síndrome de intestino irritable

Barcelona, 25 ene (EFE).- Investigadores del Vall d'Hebron Instituto de Investigación (VHIR) y del Hospital Universitario de Heidelberg (Alemania) han identificado dos microRNAs que regulan la expresión de proteínas en el yeyuno y están alteradas en los pacientes con intestino irritable.

El descubrimiento, que publica en Gut-Journal of the British Society of Gastroenterology, abre la puerta a la validación de estas moléculas como biomarcadores de la alteración de la permeabilidad y, por lo tanto, al diseño de pruebas para diagnosticar el intestino irritable y otras enfermedades sistémicas, como la diabetes o la cirrosis.

El estudio, que han liderado los doctores Javier Santos, María Vicario y Beate Niesler, revela cómo los microRNAs 16 y 125b modulan las moléculas Claudina 2 y Cingulina de forma diferente en el intestino de pacientes y de controles sanos.

La función de estas proteínas, que son moléculas de las uniones intercelulares, es mantener una barrera óptima entre el exterior y el interior, controlando así la permeabilidad epitelial y evitando que sustancias nocivas accedan al interior del organismo.

En el estudio, los investigadores del VHIR se han centrado en los mecanismos que desencadenan la alteración en la expresión de estas moléculas, tras detectarlas en investigaciones anteriores.

Para llevar a cabo el análisis, compararon las biopsias obtenidas del yeyuno (parte del intestino delgado) de 43 pacientes con intestino irritable con predominio de diarrea, con las de 24 personas sanas.

"Hemos comprobado que la expresión de los dos marcadores está alterada en el intestino delgado de los pacientes con intestino irritable con predominio de diarrea, y no en las personas sanas", ha explicado Vicario.

Santos ha precisado que "los marcadores podrán ser útiles para diagnosticar en un futuro el trastorno de permeabilidad en el intestino, que sabemos que se produce especialmente en los pacientes con las formas más severas de intestino irritable".

Actualmente no hay marcadores biológicos consensuados para el intestino irritable y su diagnóstico se establece únicamente por criterios clínicos y tras descartar otras enfermedades, lo que hace que el diagnóstico llegue tarde, normalmente al cabo de dos años, y que sólo entre un 20 y 40 % de los pacientes esté bien diagnosticado.