Carrión: "Lucharemos por ganar otros cinco partidos y lograr la permanencia"

Las Palmas de Gran Canaria, 25 ene (EFE).- El entrenador del Spar Gran Canaria, Pepe Carrión, ha asegurado hoy que su equipo "luchará" para ganar cinco encuentros más en lo que resta de campeonato, una cifra que, a su juicio, garantizará la permanencia en la máxima categoría del baloncesto femenino español.

El Spar Gran Canaria recibirá este sábado en el Pabellón Insular de La Paterna al quinto clasificado, Campus Promete de Logroño.

"Mientras haya oportunidades para salvarnos ahí vamos a estar, porque si no apaga y vámonos. Si bajamos los brazos, mala cosa. A día de hoy salen los números, porque creo que tendríamos que ganar cinco encuentros, la mitad de los que nos quedan, y es posible conseguirlo", ha dicho el técnico en declaraciones a Efe.

Carrión ha asegurado que intenta que sus jugadoras "no tengan una presión añadida al verse colistas, porque podríamos tener una especie de bloqueo, sino que quiero hacer ver que esto es un juego y que tenemos que divertirnos en la cancha. Si no es así, será negativo para nosotros".

El entrenador del Spar Gran Canaria ha agregado que ve a sus pupilas "implicadas y conscientes" de donde se encuentran actualmente y de lo que se están jugando, por lo que espera que en las jornadas venideras salgan "contentas" del trabajo realizado en la cancha.

"El sábado vamos a intentar ganar, como siempre, y a dar lo mejor que tenemos, más allá de que nos pueda salir un partido mejor o peor. Deberíamos estar abajo en la clasificación desde el principio, por un tema lógico de presupuesto, pero lo bonito del deporte es que dos más dos no son siempre cuatro", ha comentado.

El Spar Gran Canaria fue derrotado el pasado sábado por el Gernika Bizkaia (78-50), algo que entraba dentro de lo esperado según el técnico, a quien, sin embargo, le molestó la forma de perder, pues sus jugadoras "no estuvieron lo suficientemente concentradas" para competir.

"No sé a qué se debe esa falta de concentración, pero en cualquier caso es raro porque al menos en nuestra casa damos la cara. En Bizkaia, no competimos desde el principio y no sé si las jugadoras entraron mal o frías", ha añadido el entrenador.

Carrión, quien ha solicitado desde hace varias jornadas una base para potenciar su plantilla, ha reconocido que el equipo no puede acudir al mercado de fichajes en busca de esa jugadora porque no dispone de una economía que lo permita, por lo que intentarán hacerlo lo mejor posible con las actuales.