Arribas: "Los de abajo tienen que estar más preocupados que nosotros"

A Coruña, 25 ene (EFE).- Alejandro Arribas, central del Deportivo, ha afirmado que los equipos que están por debajo de los blanquiazules en la clasificación "tienen que estar más preocupados" que ellos respecto al objetivo de la permanencia y abogó por seguir el "camino" que han llevado en los últimos partidos y buscar los "42 puntos" para no pensar en los demás.

"Estamos mejor que los de abajo. Estamos por encima, les sacamos varios puntos y ellos tienen que estar más preocupados que nosotros. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, llegar a 42 puntos y, si lo hacemos, seguro que los de abajo hacen menos", comentó en rueda de prensa.

Arribas indicó que el Deportivo tiene la "ilusión de romper" la "racha negativa de no sumar los tres puntos fuera de casa", algo que intentará conseguir el próximo sábado ante el Eibar en Ipurúa en un partido especial para el técnico del conjunto gallego, Gaizka Garitano, que militó como jugador y entrenador en el equipo vasco.

"Es un campo que el entrenador conoce bien. Si ganamos seguro que se alegra el doble", pronosticó el central del Deportivo, quien advirtió de que "el Eibar en su casa está muy fuerte" y afirmó que el equipo coruñés necesita "estar espabilado, atento" para no encajar.

"El equipo está compitiendo en todos los campos. Empezó la Liga regular y desde hace un par de meses está muy bien, jugando bien, compitiendo en todos los encuentros. Vamos sumando puntos, no hemos perdido este año y ojalá podamos seguir sin perder el sábado", deseó.

El defensa admitió que el Deportivo no estuvo "bien con balón" el pasado viernes ante la UD Las Palmas (1-1) en el Estadio de Gran Canaria, pero aun así estuvo "metido en el partido" y eso le sirvió para sumar un punto.

El central matizó las declaraciones de su anterior comparecencia ante los medios de comunicación cuando dejó abierta la puerta a una salida del equipo en el mercado invernal o estival en el caso de que siguiera sin tener minutos, una situación que, desde entonces, ha cambiado, ya que ha sido titular en las citas más recientes del Deportivo.

"Yo nunca dije que me quería ir. Dije que, si no iba a tener oportunidades, todo el mundo quiere jugar, pero salí de la rueda de prensa y ya escuché que Arribas se quería ir. Arribas no se quiere ir, quiere jugar", puntualizó el central madrileño, quien confesó que ahora, "obviamente", está "más contento" porque está jugando.