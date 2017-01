Verstrynge niega que agrediera a policía el día de la proclamación del Rey

Madrid, 24 ene (EFE).- El exsecretario general de Alianza Popular Jorge Verstrynge ha negado hoy en el juicio que agrediera a un policía durante los incidentes ocurridos en una concentración en la Puerta del Sol de Madrid el día de la proclamación del Rey Felipe VI en 2014 en la que fue detenido junto con otros dos acusados.

Verstrynge se ha declarado no culpable de los delitos de atentado a los agentes de la autoridad y de lesiones por los que la fiscal ha mantenido en el Juzgado de lo Penal 13 de Madrid su petición de tres años y medio de prisión, y también han declarado su inocencia los otros dos acusados, Iván T.L. y Manuel P.P., que se enfrentan a una solicitud de dos años de cárcel el primero y ocho meses el segundo.

Para la fiscal del testimonio prestado hoy por tres policías se ha acreditado que sobre las nueve menos cuarto de la noche de ese día Verstrynge quiso saltarse el cordón policial porque la concentración no estaba autorizada y se dirigió airadamente a dos agentes a los que dijo "yo paso por mis cojones".

Ha añadido que tras ser requerido para que permaneciera dentro del cordón de seguridad Verstrynge propinó un fuerte empujón a un policía que provocó su caída causándole un esguince.

El exsecretario general ha negado toda esta acusación y ha recordado que ese día, el 19 de junio de 2014, se encontraba en la Puerta del Sol con su mujer y con su hijo y que pidió permiso a un policía para salir del cordón policial que había sido desplegado en la plaza.

"Me dijeron que no podía salir, no me explicaron por qué y me impidieron la circulación. Yo no empujé a ningún policía, fue la Policía la que me empujó y luego vinieron otros agentes que se abalanzaron sobre mí y me detuvieron", ha recordado.

Verstrynge ha insistido: "No acometí a ningún policía. No me moví. Fueron ellos o porque había jaleo o porque era yo. Luego mi mujer cayó al suelo con policías encima de ella".

La versión de Verstrynge ha sido corroborada por su esposa y su hijo, que tenía 16 años en el momento de los hechos y que han testificado hoy en la vista mientras que varios policías han corroborado que tuvieron que detener a los tres acusados porque agredieron a agentes a los que causaron lesiones o se resistieron ante la actuación policial.

La esposa de Verstrynge ha declarado que fue con su marido y con su hijo a la Puerta del Sol y que cuando llevaban casi una hora en la concentración decidieron irse porque estaban cansados y aburridos.

"Nos rodeaban muchos policías, estábamos muy estrujados y en un momento dejé de ver a mi marido y luego cayeron varios policías sobre mí en el suelo", ha relatado.

El hijo de Verstrynge ha recordado que había pedido a su padre irse ya que estaba con estrés, "luego se lo llevaron" y se reagrupó con su madre.

El acusado Iván T.L. ha recordado que ese día fue a acompañar a su padre a la concentración de todos los jueves en la Puerta del Sol de la Plataforma contra la Impunidad de los Crímenes Franquistas y ha negado que diera una patada a policía alguno tal como mantiene la Fiscalía.

Por su parte Manuel P.P. ha señalado que fue a la concentración porque es republicano y ha denunciado que la actuación policial fue violenta y desproporcionada y que cuando intentó que no agredieran a Iván T.L. le tiraron al suelo y le dieron puñetazos delante de sus padres.

Al igual que los letrados de los otros dos acusados el abogado de Verstrynge, Endika Zulueta, ha pedido la absolución por falta de pruebas y ha alegado que no había motivación legal para impedir ese día la libertad de circulación por lo que ha pedido que el juez deduzca testimonio para investigar si la Policía incurrió en delito por impedir derechos cívicos a más de cien personas.

La defensa de Manuel P.P. ha pedido que se investigue también si los agentes cometieron detención ilegal y falsedad documental.

Para las defensas los policías se extralimitaron en su actuación al impedir además el derecho de reunión y agredir a los acusados y a otros manifestantes, entre ellos personas de 70 y 80 años como algunos de ellos han testificado hoy.

Al final de su intervención Endika Zulueta ha rendido homenaje a los abogados asesinados en un despacho laboralista de la calle Atocha de Madrid cuando se cumplen cuarenta años de la matanza.