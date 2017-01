De la Rosa se queja que Oleguer y su socio cobraron comisiones a sus espaldas

Madrid, 24 ene (EFE).- Javier de la Rosa, hijo del empresario catalán homónimo, afirmó al juez que Oleguer Pujol y su socio Luis Iglesias cobraron 5 millones de euros por intermediar en una operación de venta de oficinas del Santander a sus espaldas y le dijeron que esa cantidad era para "unos asesores" que nunca mencionaron.

En su declaración el pasado 11 de enero ante el juez, a cuya grabación ha tenido acceso Efe, De la Rosa explica la operativa de compraventa de las oficinas del banco hecha en 2007 por 2.330 millones de euros, en la que el benjamín de los Pujol y su socio recibieron cada uno comisiones de 2,6 millones, que ocultaron a Hacienda, a través de un complejo sistema societario.

De la Rosa, que también cobró 2,6 millones por labores de intermediación en la operación, explica en su declaración que en ella "hubo esfuerzo de mucha gente" y que también participaron como comisionistas José María Villalonga padre e hijo, que trabajaban para el banco para conseguir inversores.

Oleguer Pujol y su socio, explica, actuaron en la operación como socios del fondo Sun Capital, que fue el que adquirió las oficinas, pero también cobraron comisiones por intermediación, cosa que le ocultaron.

Tanto a él como a los Villalonga, Iglesias y Pujol les comunicaron que había "otros asesores" que iban a cobrar 5 millones de euros, pero no les dijeron quiénes eran.

"Me dice (Iglesias) que había varios asesores, no me dijeron que eran él y Oleguer", afirma al juez José de la Mata durante su declaración imputado de blanqueo.

"Fue un tema muy rápido, me lo hicieron a contrapié, pero como quien paga manda... los Villalonga también se enfadaron mucho", añadió.

De la Rosa descargó ese ocultamiento en Iglesias, quien era, dijo, "el que tomaba las decisiones". "Con Oleguer Pujol fue muy violento, porque la verdad es que en la reunión se quedó callado", detalla sobre el encuentro en el que ambos les comunicaron que el tema de los asesores.

"Toda la historia de los otros asesores me la he seguido creyendo hasta hace tres meses", cuando empieza a "sumar las cifras" de las operaciones reflejadas en la investigación a Oleguer.

"Entonces veo que.... ¡ostras, aquí están los cinco millones de los otros asesores!", y añade: "Los intríngulis de ellos no quiero saberlos, menos después de mi experiencia".

Dejando de lado ese engaño, De la Rosa defiende ante el juez esta operación de venta de 1.150 sucursales del Santander, en la que supuestamente Oleguer blanqueó dinero, y remarca que fue premiada "como la operación europea del año de 'real estate'".

Según el magistrado, Pujol, Iglesias, De la Rosa y los Villalonga se sirvieron "de estructuras societarias radicadas en terceros países" para ocultar el dinero que recibieron de comisiones por esa operación (11,5 millones en total) y también usaron para ese fin sucesivos contratos de asesoría celebrados entre numerosas empresas, un mecanismo con el que intentaron justificar los pagos y conseguir así engañar a Hacienda.