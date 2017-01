Rolands Smits: "Este año confío más en mí, por eso estoy jugando mejor"

Fuenlabrada , 24 ene .- El alero letón del Montakit Fuenlabrada Rolands Smits se ha convertido a sus 21 años en uno de los jugadores clave del conjunto madrileño y en un habitual de los resúmenes de cada jornada por su rebotes y mates, un paso adelante basado en que esta temporada tiene mayor confianza en su juego.

"El año pasado me faltó confianza y este año confío más en mí mismo. Por eso juego mejor que el año pasado, el año pasado no confiaba en mí. Este verano he cambiado eso", explicó el polivalente jugador letón del Montakit en una conversación con EFE.

Rolands, nacido en la localidad letona de Valmiera en junio de 1995 y formado en las categorías inferiores del Fuenlabrada desde 2011 (con pasos por los vinculados en Ávila y Getafe), aportó 17 puntos y 6 rebotes en la sufrida victoria ante el Joventut en Badalona, una de sus mejores actuaciones en la Liga Endesa.

"Ahora sé que no tengo que pensar si fallo. Hay que ir a la siguiente acción y jugar. Eso es algo que hago ahora, si algo no sale, no pienso en el error y sigo jugando. Creo que ese es el cambio", reflexionó.

Una semana antes, ante el Obradoiro, fue el protagonista de los resúmenes televisivos de la jornada con dos mates, uno al contragolpe ante un defensa, y otro con un reverso desde el poste bajo, para una estadística final de 10 puntos y dos rebotes. Un tipo de jugada espectacular que ya conocen en el Fernando Martín.

"Me siento cómodo jugando como 4 (ala-pívot), puedo jugar de 3 (alero) o de 4 si al equipo le hace falta. Para mí jugar en el poste bajo me hace sentir cómodo, jugando de 3 también saco mucha ventaja y estoy cómodo ahí. Es mi habilidad especial", explicó.

Smits se ha posicionado como el cuarto mejor anotador en Liga Endesa del Fuenlabrada con 8,1 puntos por encuentro, y la salida del senegalés Moussa Diagne le ha dejado como el mejor reboteador, con media de 3,5 capturas. En la Eurocopa es el tercer anotador con 9,9 puntos de media y el tercero que más capturas realiza (3,1)

El entrenador, José Ramón 'Jota' Cuspinera, le pide "jugar duro" en defensa y "ayudar al rebote". "Y luego si estoy solo, que tire, que no lo piense", agrega el jugador del este europeo, que combina sus habilidades interiores con un buen tiro exterior: tiene un 30 por ciento de acierto en triples en la Liga Endesa, que se eleva al 48,5% en la Eurocopa.

Su entrenador ha insistido en varias ocasiones que su objetivo debe ser mejorar en el aspecto mental y en la continuidad de su juego, un aspecto para el que cuenta con jugadores veteranos a su lado, como el estadounidense Ian O'Leary y el montenegrino Blagota Sekulic.

"Son buenos jugadores, muy duros, buenos jugando en poste bajo, ahí puedo aprender cómo juegan, como utilizan su fuerza, me ayuda mucho", comentó sobre ellos Smits.

La victoria ante el Joventut, un partido "muy duro" en el que el Fuenlabrada tardó en activar su defensa hasta el final del encuentro pero consiguió la victoria tras forzar la prórroga, es "importante" para alejarse de los puestos de peligro.

"Pero vamos a por todas para quedar más arriba todavía", advirtió el jugador letón del Fuenlabrada, que es noveno en la Liga Endesa con ocho victorias y nueve derrotas, a dos triunfos del octavo puesto que marca el pase a las eliminatorias por el título a final de temporada.

Antes de todo eso, mañana miércoles el Fuenlabrada se enfrentará al poderoso equipo ruso del Lokomotiv Kuban Krasnodar, líder de su grupo en el Top 16 de la Eurocopa con pleno de victorias, y que les endosó un doloroso 86-61 en Rusia. No obstante, los madrileños están invictos en su pabellón en competición europea esta temporada.

"Vamos a preparar el partido contra Lokomotiv e iremos a ganar. Yo creo que sí podemos pasar el Top 16", pronosticó Rolands Smits.