Presidente de CyL pide a Rajoy una cuota para el carbón nacional

Valencia de Don Juan (León), 24 ene (EFECOM).- El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha enviado hoy una carta al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que le pide que garantice para la empresas de carbón nacional un cupo mínimo de la producción del mix energético.

En declaraciones a los periodistas en una visita a una empresa en el municipio leonés de Valencia de Don Juan, Herrera ha recordado que en estos momentos hay un pico importante de demanda energética por el temporal de frío y el repunte de la actividad económica.

Para Herrera, "no es una utopía que se hayan producido una conjunción de efectos, como el hecho de que no se puede importar energía de Europa, que las renovables no estén produciendo su cupo energético y que el carbón de importación esté más caro que el autóctono".

"Ahora nos damos cuenta de la necesidad de contar con fuentes de energía autóctonas y planificadas que dependan de nosotros, lo que nos permitirá asegurar nuestro abastecimiento energético", ha dicho Herrera.

Y ha añadido que "se puede producir la paradoja de que, como hemos asfixiado a las empresas mineras, nos quedemos sin mineral nacional cuando acabemos el actual 'stock' existente que estamos utilizando" y que podría agotarse en los próximos quince días.