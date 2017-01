Paola Lázaro lleva al teatro los rostros latinos de "Orange is the New Black"

Nueva York, 24 ene (EFE).- La guionista puertorriqueña Paola Lázaro llega a la escena neoyorquina con el estreno de su obra "Tell Hector I Miss Him", que cuenta con actores de la serie "Orange is the New Black" y recrea la vida en los suburbios de San Juan.

La dominicana Dascha Polanco y la cubana Selenis Leyva protagonizan, junto a otros intérpretes hispanos, la primera comedia dramática de Lázaro, que se estrenó anoche en el teatro Atlantic de Nueva York, y en la que se exploran temas como el amor, el sexo y las adicciones.

"Es como la vida misma. A veces reímos y a veces lloramos (...) Todos los personajes están inspirados en mi familia, mis amigos y la gente con la que me crié", aseguró hoy en una entrevista con Efe la autora de la obra, que nació en Puerto Rico y se mudó a Estados Unidos cuando era adolescente.

Lázaro quiso plasmar en el escenario no solo los problemas sociales y económicos que afectan a la gente común en el Viejo San Juan, sino "el sentimiento de comunidad", el respeto y la importancia de "tener una familia fuera de la propia familia", lo que, a su juicio, caracteriza a los latinos.

"La obra muestra distintas formas de vivir las relaciones de amor, que pueden que parezcan incorrectas, pero para mí son amor", añadió la autora, que define la pieza teatral como "un anhelo al pasado".

Con música típica de la isla y un diálogo en inglés salpicado de expresiones en español, la comedia dirigida por David Mendizábal recorre las historias de doce humildes vecinos unidos por un mismo objetivo: sobrevivir a una cruda realidad de la que no pueden escapar.

Así, entre los personajes hay un problemático joven con síndrome de alcoholismo fetal, un adolescente que se va de casa en el intento de huir de una madre adicta y un traficante de drogas que se acuesta con la mujer de otro.

Para Selenis Leyva (Gloria en "Orange is the New Black"), que interpreta en esta obra a una mujer casada que se siente prisionera en su propia casa, la historia de su personaje es recurrente y constituye un reflejo de la cultura y mentalidad latina.

"Samira representa a muchas de las mujeres latinas. Es una mujer sencilla, reprimida por el machismo, que siente que no puede disfrutar de su cuerpo y de su libertad", aseguró a Efe la actriz.

Por otro lado, la intérprete cubana subrayó la necesidad de dar más voz a las historias de la comunidad latina, ya que, en su opinión, el arte creado por hispanos no ocupa el lugar que se merecen en la cultura estadounidense.

"Estamos en el camino, pero aún queda mucho trabajo por hacer", dijo al respecto.

En la misma línea, Dascha Polanco -conocida por su papel en la mencionada serie de Netflix- cree que, si bien las producciones latinas se están haciendo hueco en el mundo del espectáculo, "no hay suficientes oportunidades".

"Es mi primera experiencia en el teatro y estoy muy agradecida, porque este tipo de papeles te fortalecen, te recuerdan quién eres y permiten abrazar tu cultura y tu identidad", declaró Polanco.

La autora de la obra, que aspira a escribir series de televisión, se muestra convencida de que el mercado hispano se está abriendo camino, tanto en Broadway como en el circuito Off-Broadway.

"Vamos a seguir contando historias y lucharemos para que sean escuchadas", afirmó Lázaro, de 28 años.

"Tell Hector I Miss Him" estará disponible al público hasta el próximo 12 de febrero.

Completan el reparto Víctor Almanzar, Sean Carvajal, Alexander Flores, Yadira Guevara-Prip, Juan Carlos Hernández, Flaco Navaja, Luis Vega y Analisa Velez.