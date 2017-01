Oriol Romeu renueva cuatro años y medio por el Southampton

Redacción deportes, 24 ene (EFE).- El Southampton anunció este martes la renovación por cuatro temporadas y media del futbolista español Oriol Romeu, hasta el 30 de junio de 2021, en un comunicado en su página web oficial, en el que el jugador manifestó su felicidad por el acuerdo y esperó continuar aún más en el equipo.

"Desde que llegué aquí, me he sentido muy, muy bien. Todo ha sido positivo para mí. He crecido y estoy mejorando cada día. Para el futuro esto es bueno para mí, pero espero que haya más (renovaciones) y más bonitas experiencias", valoró el jugador, que en su primera campaña en el club, 2015-16, disputó 35 encuentros.

En la actual, Romeu sólo se ha perdido un encuentro de la Liga inglesa y ya acumula treinta partidos oficiales. "Estamos encantados de que haya ampliado su compromiso con el Southampton", apuntó el director de fútbol del club, Les Reed, en la página web oficial del equipo, que es undécimo en la clasificación de la 'Premier'.

"Estamos seguros de que va a continuar al nivel impresionante que ha estado en los 18 meses que han pasado desde que vino del Chelsea", continuó el directivo, que añadió: "Ha trabajado muy duro y creemos firmemente que seguirá siendo un pilar fundamental en nuestro equipo en los próximos años".