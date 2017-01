Nibali: "Contador y yo sabemos improvisar, es nuestra mentalidad"

San Juan , 24 ene .- El italiano Vincenzo Nibali (Messina, 32 años) ha quitado el precinto a la temporada 2017 al mando del nuevo Bahrain ilusionado ante el reto de lograr el Giro del Centenario y con la perspectiva de regresar al Tour de Francia 2018 "para ganar". Junto al español Alberto Contador comparte "la mentalidad de improvisar".

"Contador y yo tenemos una idea diferente del ciclismo pero tenemos comportamientos similares. Él ha ganado más que yo. Creo que yo interpreto mejor las carreras de un día y él me supera en carreras de una semana o en las grandes", aseguró Nibali en el hotel de su equipo en San Juan.

Nibali, quien junto a Contador es uno de los 6 corredores en la historia con las tres grandes en el palmarés, explicó otra similitud con el ciclista madrileño. En carrera, la voracidad es parecida.

"Los dos sabemos improvisar, pero eso es una cuestión de mentalidad. Es un estilo que no veo ahora en los jóvenes, que tienden a ser más conservadores", dijo.

En su estreno con la camiseta roja del Bahrain, el "Tiburón" se siente tranquilo, cómodo y con la motivación de siempre.

"El primer día del equipo en carretera fue buena. Todos somos nuevos en el grupo y estuvimos unidos. La experiencia en el Bahrain es diferente a las del Astana. Aquel era un equipo que ya existía y este es completamente nuevo".

La motivación no es un problema para el doble ganador del Giro de Italia, quien busca el tercero, el del Centenario.

"Cuando encuentras buenos compañeros para la convivencia, el trabajo y los entrenamientos lo demás viene dado. Creo que tengo un equipo de mucha calidad y apto para luchar por los objetivos", aseguró.

"Mentalmente estoy acostumbrado a estar fuera de casa, para mi es lo normal. Luego, en carrera no piensas en si eres padre o no, estás concentrado, pero es cierto que últimamente he tenido caídas en los descensos con suelo mojado y eso te hace pensar cosas. El suelo está muy duro", sonrió el siciliano.

Nibali sueña con el Giro, que este año le ofrece "un recorrido muy duro, pero bueno para mi".

"Veremos qué pasa, pero es una carrera fascinante. La participación va a ser de mucho nivel, con Quintana incluido. Veremos cómo afronta la carrera el colombiano, ya que luego irá al Tour y el periodo entre ambas carreras es muy corto".

Aunque la Vuelta está en la mente de Nibali para la próxima edición, en la entrevista con la prensa española no confirmó su presencia.

"La Vuelta queda pendiente, pero es una carrera que llega al final de temporada y debes estar bien entrenado. No conozco el recorrido, pero si es como otros años será difícil. Ahora me centro en el Giro, luego ya veremos", dijo.

Nibali afrontará hasta el Giro un calendario compuesto por Abu Dhabi, G.P Larciano, Milán San Remo, Vuelta a Croacia y Tirreno Adriático. Las clásicas no entran en sus planes y hará una concentración en Tenerife.

Para el futuro vuelve a rondar el Tour de Francia en la cabeza de Nibali. Triunfó en 2014 y piensa volver para vestirse de amarillo en París.

"Volveré al Tour el año que viene para ganar. No será fácil, pero es algo que tengo en mente", dijo.

Preguntado por el duelo entre Chris Froome y Nairo Quintana en el Tour de Francia, dijo que el hecho de que el colombiano participe en el Giro puede dejar como referencias al propio Froome y Contador, "ya que ellos se centrarán solo en el Tour".

Nibali se acordó de otros nombres, como los de los hermanos británicos Adam y Simon Yates y el colombiano Esteban Chaves, si bien el ciclista del Orica "debería mejorar contrarreloj".

Respecto al dominio mostrado por el equipo Sky en el pasado Tour, Nibali valoró el potencial de la escuadra británica, factor clave para el triunfo de Froome.

"Es un equipo que va al Tour con 9 líderes, y todos al servicio de Froome. Hacen la carrera cinco hombres que podrían estar entre los diez primeros de la general. Es una escuadra que trabaja con precisión, con mentalidad inglesa. Con un equipo tan fuerte es difícil que falle el líder", explicó.

Sobre la propuesta de reducir los equipos de 9 a 8 corredores, Nibali piensa ese cambio supondría diferencias a la hora de controlar la carrera. "Sería más abierta. Yo estaría a favor por el tipo de corredor que represento".

También se refirió el líder del Bahrain a la incursión fallida de Purito Rodríguez para haber continuado un año más en activo.

"Al principio creí que Purito quería volver para hacer al menos una buena primera parte de la temporada. Le hubiera gustado seguir y lo intentó, pero mentalmente no estaba en condiciones. La cabeza no estaba para seguir con el sacrificio exigido", concluyó.