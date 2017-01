Evo Morales reconoce error al citar el número de presidentes de Bolivia

La Paz, 24 ene (EFE).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, reconoció hoy que dijo por error en un discurso ante el Parlamento que su país tuvo 83 mandatarios antes que él, cuando la cifra correcta para ese período es de 64.

"Alguien corrigió que me equivoqué en el número de presidentes. No interesa eso. Está bien, saludamos algunas correcciones si yo me he equivocado, pero lo que más interesa son los datos en lo político, en lo económico y en lo social. Eso es lo más importante para mí", declaró hoy el mandatario a los periodistas.

El gobernante cometió el error sobre el número de sus antecesores en el discurso pronunciado el domingo en la Asamblea Legislativa para conmemorar sus once años de su Gobierno.

Morales buscó hacer una comparación entre lo que los gobernantes hicieron en Bolivia en los 180 años previos a su Gobierno y lo que él hizo en los once años que lleva en la Presidencia.

Dijo que sus antecesores gobernaron dos años de media para luego justificar la continuidad y la estabilidad de su mandato.

El error sobre el número de presidencias fue corregido por el expresidente e historiador Carlos Mesa (2003-2005), quien ha escrito un libro de referencia sobre las presidencias de Bolivia.

Morales es el sexagésimo quinto presidente y su tercer Gobierno es el número 88 en Bolivia, explicó Mesa.