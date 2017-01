The Gift celebra en Madrid 20 años al frente de la "nueva gloria de Portugal"

Madrid, 24 ene (EFE).- The Gift, probablemente la banda más importante del "indie" luso, celebra este sábado en Madrid 20 años de carrera al frente de una escena musical cada vez más fuerte y moderna, a la que se refieren como "la nueva gloria de Portugal".

"Cuando salimos, en pleno auge del trip hop, fuimos una pequeña revolución, una banda de una ciudad pequeña que cerraba los festivales solo seis meses después de aparecer, casi como una venganza contra la gran industria, que decía que nuestra electrónica era muy agresiva y que cantando en inglés no llegaríamos a nada", recuerda a Efe el teclista y fundador del grupo Nuno Gonçalves.

A ese respecto, su compañera Sonia Tavares señala con su singular voz grave que para ellos el idioma era una cuestión puramente "estética". "Queríamos ser tan buenos como las influencias que teníamos y ellos sonaban en ese idioma", indica.

Veinte años después del lanzamiento de "Digital Atmosphere" (1997), la panorámica es otra. Como ejemplo, un reciente festival holandés al que se presentaron 21 grupos portugueses nuevos, "y solo una de ellas era de fado", destacan.

"Siempre ha habido buenas bandas, pero hoy hay más ganas de salir del país. Antes había una frontera, no tanto física como psicológica, de quedarnos pequeños cuando somos muy grandes", asevera Gonçalves.

No obstante, advierten también que, más allá de su evidente vocación y sonido internacional, The Gift posee un componente nativo indudable.

"Si no fuésemos portugueses sonaríamos completamente diferentes. Aunque nuestras influencias procedan de bandas de todo el mundo de los años 80 y 90, fue decisivo nacer en un pueblo con las raíces de la melancolía del fado y un monasterio gigante que lo domina todo. Los pájaros no cantan igual en Londres que en Portugal", apunta.

Seis discos más jalonaron su carrera desde aquella demo de 1997, de "Vinyl" (1998) a "Primavera" (2012), a la espera, cinco años después, de que publiquen el 7 de abril su nuevo álbum de estudio, "Altar", producido y coescrito junto a Brian Eno, "una fuerza de la naturaleza junto a la que siempre se aprenden cosas sobre música".

Su título, explican, es una palabra común a casi todos los idiomas ("hasta en ruso") e ilustra los "mensajes muy fuertes, casi religiosos" que contiene el álbum.

"Es un disco que transmite cierta fe. Cuando compongo necesito imágenes, títulos que me sirvan como objetivos. Todo me transportaba a un universo bíblico no siendo un católico asumido, incluso a nuestro monasterio", revela Gonçalves.

De él dicen que es "el mejor disco de The Gift, un álbum histórico" del que ya se puede disfrutar dos muestras que funcionan por contraste.

En primer lugar, "Love without violins", un tema que juega al equívoco, pues transmite un sentimiento más marcial que romántico. "Habla de un amor un poco macarra, del pasa en la oscuridad, por ejemplo de sumisión", relata Tavares.

Por contraste, la intensidad y ritmo de la batería inicial de "Clinic hope" es "un canto a la esperanza en las cosas buenas de la vida", inspirado en "la mejor sonrisa" que vio nunca Gonçalves y que pertencía a Lina, hija del escultor colombiano Fernando Botero.

El próximo sábado, junto a sus compañeros John Gonçalves y Miguel Ribeiro, actuarán en el Teatro Circo Price de Madrid, dentro de Inverfest. Será el último concierto en el que tocarán cosas antiguas y el primero en el que interpretarán cuatro de sus nuevos temas, con la intención de volver después del verano.