Florentino Pérez: "En el fútbol no hay espacio para los radicales"

Madrid, 24 ene (EFE).- El presidente del Real Madrid Florentino Pérez, que participó este martes en la presentación de la campaña 'Sin respeto no hay juego', declaró que no hay "espacio para los intransigentes" en el fútbol y que los clubes deben ser "implacables" con quienes no aceptan la tolerancia.

"Los representantes de los clubes tenemos que cultivar la cultura de la concordia entre los seguidores y ser implacables con quienes no acepten el código sagrado de la tolerancia. Es imprescindible que el fútbol esté unido, tenemos que ser firmes y rotundos, en el fútbol no hay espacio para los radicales y los intransigentes", aseguró en su intervención en la presentación de la campaña.

El máximo mandatario del club blanco participó en la puesta de largo de esta campaña de educación contra la intolerancia a través del fútbol junto a los presidentes del Barcelona, Josep María Bartomeu y del Juventus italiano, Andrea Agnelli, con la subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO, Nada Al-Nashif, y el presidente del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián.

"Todos los que formamos parte de este deporte tenemos la misma respuesta: rechazo total y absoluto a los que insultan y arrojan objetos al campo", añadió el presidente del Real Madrid.

Pérez enfatizó que en el club blanco "no hay lugar para los violentos" y que la lucha contra estas personas es "una labor compleja" que requiere de "estudio, planificación y acción", además de "una voluntad inquebrantable".

El presidente blanco recordó la "transformación profunda" que el club madrileño ha realizado de la grada de animación del Santiago Bernabéu, donde ahora "no tienen cabida los menosprecios o los insultos" y a la que acudieron en el último partido contra el Málaga menores de centros de acogida y lo harán en el próximo duelo contra la Real Sociedad jóvenes de un proyecto de la Fundación Real Madrid en El Salvador.

"El fútbol pertenece a la gente, a todos los pueblos, y su legado debe servir para unir. Es un momento crucial en la historia del fútbol, que nunca fue tan fuerte. Es el momento de hacer fuerza para expulsar a los violentos y los intolerantes. Esto es algo más que un partido que debemos ganar, se lo debemos a los aficionados de mundo y al propio fútbol", finalizó el presidente del Real Madrid.

La campaña 'Sin respeto no hay juego', que comenzará a partir de hoy y finalizará al término del actual campeonato de LaLiga, incluirá unas charlas educativas a chicos y chicas de entre 10 y 12 años en colegios de toda España, en las que participarán más de 10.000 alumnos en 200 colegios diferentes.