PP advierte de que el camino no es aumentar el déficit con una Renta Mínima

Madrid, 24 ene (EFECOM).- El portavoz del grupo parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha afirmado que el camino no es aumentar el déficit público con una Renta Mínima de 426 euros a familias sin ingresos y ha recordado que el presupuesto de 2016 sigue prorrogado y la medida tiene un coste de unos 11.000 millones de euros anuales.

En declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el portavoz parlamentario del PP ha dicho que no todos los gastos sociales deseables son posibles y "hay que ver cuándo se pueden realizar".

"Está muy bien presentar iniciativas de gasto social y al PP nos gustaría poder hacerlo, pero hacerlo cuando el PSOE dice que no se va a aprobar un nuevo presupuesto, no tiene ni pies ni cabeza", ha dicho Hernando tras pedir a los socialistas que acuerden un presupuesto para el 2017 y "salgan del no es no".

Hernando ha recordado que tras la aprobación del techo de gasto hay que ver cómo se destinan los fondos y ha recordado que en el presupuesto de este año está comprometido el 85 % del gasto a las pensiones, a luchar contra el desempleo o a reducir la deuda pública.

"Si hay que dedicar 11.000 millones a esta materia (la prestación por ingresos mínimos), deberá suprimirse o paralizarse la obra pública, la investigación o partidas en Educación", ha advertido.