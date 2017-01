Amy Adams y Martin Scorsese, entre los "olvidados" de nominaciones al Óscar

Los Ángeles , 24 ene .- La actriz Amy Adams y el cineasta Martin Scorsese figuran entre los "olvidados" de las nominaciones a la 89 edición de los Óscar que anunció hoy la Academia de Hollywood.

El musical "La La Land" se erigió hoy en la favorita para los grandes premios del cine con 14 nominaciones, una cifra con la que empató el récord de candidaturas obtenido con anterioridad por "Eva al desnudo" (1950) y "Titanic" (1997).

Amy Adams, una de las actrices más populares y elogiadas de la temporada, aparecía en las quinielas a mejor intérprete femenina por "La llegada", aunque también podía haberse colado en la carrera a la estatuilla por "Animales nocturnos".

Finalmente, la actriz no fue nominada por ninguna de las dos cintas para un galardón al que optarán Emma Stone ("La La Land"), Natalie Portman ("Jackie"), Isabelle Huppert ("Elle"), Ruth Negga ("Loving") y Meryl Streep ("Florence Foster Jenkins").

Otras decepciones en las categorías de interpretación, aunque no tan sorprendentes como la ausencia de Amy Adams, fueron Annette Bening ("20th Century Women"), Joel Edgerton ("Loving"), Michael Keaton ("El fundador") y Aaron Taylor-Johnson, que logró el Globo de Oro a mejor actor de reparto por "Animales nocturnos" pero que no será candidato en este apartado a los Óscar.

Por su parte, el cineasta Martin Scorsese, ganador del Óscar al mejor director por "Infiltrados" (2006), vio como su película de temática religiosa "Silencio" pasaba sin mayor gloria por el anuncio de candidaturas de la Academia ya que sólo logró una mención a la mejor fotografía para el mexicano Rodrigo Prieto.

Y aunque, a priori, no partía con tantas opciones como Scorsese según los expertos, otro gran director como Clint Eastwood tampoco tuvo su mejor día ya que su película "Sully" solo cosechó una nominación, la de mejor edición de sonido.

Asimismo, el realizador chileno Pablo Larraín no pasó el corte en las categorías al mejor director y mejor película por "Jackie", aunque le quedará el consuelo de animar a sus compañeros nominados por esa película a mejor vestuario, mejor banda sonora y mejor actriz (Natalie Portman).

En los largometrajes animados llamó la atención la ausencia del filme "Buscando a Dory", que no logró la candidatura en un apartado en el que competirán "Kubo and The Two Strings", "Vaiana", "Mi vida de Calabacín", "La tortuga roja" y "Zootrópolis".

Los fans de Marvel se quedaron con la miel en los labios de que "Deadpool" obtuviera una nominación a la mejor película, que algunos especialistas consideraban difícil pero no imposible y que habría sido la primera para una cinta de superhéroes en la categoría reina de los Óscar.

Al final, el filme protagonizado por Ryan Reynolds se fue completamente de vacío ya que tampoco recibió candidaturas por categorías técnicas para las que sí era un contendiente sólido como mejor maquillaje.

Las nominaciones a los Óscar también confirmaron el descalabro ya previsto de "El nacimiento de una nación", la película de Nate Parker que sonaba como fuerte aspirante tras su exitoso paso por el Festival de Sundance pero que se hundió por un antiguo caso de violación que volvió a salir a la luz y que involucraba a su director.