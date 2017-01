Tumba dice que llega al UCAM CB sobre todo para "dar energía en defensa"

Murcia, 23 ene (EFE).- Kevin Tumba, pívot internacional belga que ayer debutó con el Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto, ha dicho hoy, durante su presentación oficial que pretende "dar energía en defensa" a un conjunto que ha entrado en una dinámica negativa con cinco derrotas seguidas entre la Liga Endesa y la Eurocopa.

Tumba, de 25 años y 2,06 metros de estatura, es un jugador de origen congoleño que procede del Spirou Charleroi belga y que durante la pasada campaña fue el máximo reboteador y taponador de la Eurocopa con 9,9 capturas y 2,6 bloqueos por partido.

"Lo que más puedo dar es mucha energía en defensa y en ataque puedo hacer buenos bloqueos y continuaciones. Conozco a Billy Baron y le puedo ayudar a que esté al nivel al que rindió el pasado año", ha señalado aludiendo al escolta estadounidense, con quien coincidió en Charleroi y ahora lo hace en Murcia.

Precisamente de Baron ha indicado que lo que conversaron antes de su contratación tuvo su peso, ya que "todo lo que dijo del equipo fue bueno, me animó a venir y me comentó que me necesitaban".

Además, ha asegurado que ya conocía al cuadro murciano porque durante la pretemporada estuvo con su compañero Jonathan Tabu -igualmente belga de origen congoleño y ex del Zaragoza y el Fuenlabrada, así como del Spirou Charleroi- viendo todos los partidos de la fase de preparación.

Tumba debutó en el partido perdido por 71-92 ante el Baskonia en el Palacio de los Deportes, en el que anotó dos puntos, ambos de tiro libre, falló su único tiro de dos, capturó tres rebotes, recuperó dos balones, perdió otros dos, colocó un tapón, cometió tres faltas y provocó dos en 16 minutos, en los que logró 4 puntos de valoración.

"Estoy muy agradecido por venir a una Liga como la española y a un equipo como el UCAM CB y estoy encantando por el recibimiento que he tenido y por el partido que hice ayer, aunque lamento la mala situación y tenemos que trabajar y luchar en cada entrenamiento y en cada partido para cambiarla", ha apuntado al hacer mención a su entrada en la plantilla y en el campeonato y a la marcha del UCAM CB, que es decimocuarto en la Liga Endesa con un bagaje de cinco victorias y 12 derrotas.