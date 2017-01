Sinn Féin da paso a una "nueva generación" para hacer frente a la crisis

Dublín, 23 ene (EFE).- El Sinn Féin puso hoy al frente del partido en Irlanda del Norte a Michelle O'Neill para sustituir al histórico dirigente Martin McGuinness y hacer frente a la crisis política abierta tras la caída este mes del Gobierno de Belfast, de poder compartido entre protestantes y católicos.

La formación nacionalista, antiguo brazo político del ya inactivo Ejército Republicano Irlandés (IRA), dio así paso a una "nueva generación", con la que quiere avanzar hacia el objetivo de la reunificación de la isla de Irlanda, recordó su presidente, Gerry Adams.

"Como partido con implantación en toda Irlanda y vocación de unificación, le daremos toda la ayuda para que encuentre su espacio y continúe el trabajo en el que McGuinness fue pionero", dijo Adams.

McGuinness, de 66 años, dimitió de su puesto de viceministro principal el pasado 9 de enero en protesta por un escándalo financiero detectado en la política de energías renovables del Gobierno de Belfast, encabezado hasta entonces por la líder del mayoritario Partido Democrático Unionista (DUP), Arlene Foster.

Esa decisión provocó la caída del Ejecutivo autónomo norirlandés y obligó al Gobierno británico a convocar unas elecciones anticipadas para el próximo 2 de marzo.

Días después, McGuinness, "número dos" de Adams y excomandante del IRA durante parte del pasado conflicto en la provincia, anunció también que padece una "grave enfermedad" y que renuncia a participar en esos comicios para poder recuperarse.

Michelle O'Neill, de 40 años y madre de dos hijos, sirvió como ministra de Sanidad en el último Ejecutivo y ahora afronta el reto inmediato de liderar el Sinn Féin en unas elecciones en las que espera volver a ser el segundo partido más votado y a mantenerse como el principal representante de la comunidad nacionalista-católica.

A ese desafío se une el de la lucha contra un terrorismo que el proceso de paz ha logrado marginar, pero no erradicar, como lo demuestra el intento de atentado sufrido ayer por un agente de Policía en Belfast.

El agente resultó herido al recibir un disparo en el brazo cuando se encontraba en una gasolinera de la capital norirlandesa, en una acción condenada por todas las fuerzas políticas y atribuida a alguna de las escisiones disidentes del IRA, opuestas a la vía democrática.

"Siento que me ha caído una responsabilidad enorme. Aunque no subestimo la magnitud de la tarea que se me ha encomendado en un contexto político cambiante, tanto a nivel local como nacional e internacional; espero no defraudar", dijo hoy O'Neill.

La dirigente nacionalista calificó a McGuinness de "gigante político" y figura clave en la pacificación de Irlanda, al tiempo que recalcó que, para ella, el republicanismo es "una forma de vida".

Es, no obstante, un republicanismo de cara más amable, según destacan algunos observadores, pues está integrado por una generación que no ha estado vinculada al IRA, como es el caso de Adams o McGuinness.

Para los veteranos del Sinn Féin, esa circunstancia debería ser una ventaja para seguir ampliando su base de votantes tanto en el norte como en el sur de Irlanda y para limar asperezas en Belfast con los unionistas tras la cita con las urnas en marzo.

A corto plazo, la nueva líder en Irlanda del Norte deberá sentarse con el DUP, previsible ganador de esos comicios, para tratar de formar un nuevo Gobierno de poder compartido.

No será fácil, porque además de la supuesta corrupción que denuncia el Sinn Féin ambas formaciones mantienen profundas diferencias respecto a otros asuntos, como la política económica, social o lingüística.

Así las cosas, Londres y Dublín, padrinos y facilitadores del proceso norirlandés, temen que unionistas y nacionalistas se enfrasquen en unas negociaciones que podrían retrasar en varios meses el establecimiento de un nuevo Ejecutivo.

En el horizonte también aparece el fantasma de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, que cuenta con el respaldo del DUP y el rechazo del Sinn Féin, que ha advertido de que el "brexit" podría afectar la buena marcha del proceso de paz.