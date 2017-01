Scariolo: "La lesión de Gasol no hace peligrar su presencia en el Europeo"

Madrid, 23 ene (EFE).- El italiano Sergio Scariolo, seleccionador español de baloncesto, aseguró que la lesión que sufrió el pívot Pau Gasol, de los San Antonio Spurs, es un "contratiempo", pero que no es motivo para que "peligre su presencia" este verano con la selección en el Europeo.

"Como siempre la decisión de Pau, que siempre tiene la mejor predisposición para estar, se tomará en función de sus disposición cuando acabe la temporada. Ahora mismo, no me preocupa, más allá del disgusto de que tiene que parar unas semanas", indicó Scariolo este lunes tras finalizar el acto de entrega de los Premios Nacionales de Deporte 2015, en el madrileño Palacio de El Pardo.

"Es algo en un momento importante de la temporada y le va a cortar un poco el ritmo competitivo, pero espero verle muy pronto en el campo", deseó el italiano.

Scariolo recogió la Copa Barón Güell al mejor equipo en los Premios Nacionales del Deporte, un reconocimiento a la selección masculina de baloncesto tras proclamarse campeona de Europa en 2015.

"Es por la trayectoria concretamente, por un momento fantástico como fue ganar el Campeonato de Europa seguido por otro momento extraordinario como repetir medalla olímpica, así que siento satisfacción", indicó.

El seleccionador reconoció el apoyo que "siempre" han recibido por parte de los Reyes: "Ojalá estuviesen aquí mis jugadores, que son los grandes merecedores de esto, y desde luego lo comparto con ellos, con el cuerpo técnico y con todos los que han aportado algo importante a nuestros resultados", apuntó.

"Nosotros siempre hemos recibido mucho cariño por parte de los Reyes. Los hemos tenido cerca en los momentos de las finales y de las competiciones; y hay jugadores que están vinculados de una manera especial al Rey como Pau (Gasol) y desde luego siempre es un momento de conjunción y de cercanía entre las instituciones, la gente y nosotros mismos, que intentamos hacer un poco de conexión", resaltó.

Por otra parte, Scariolo no cree que jugar el Europeo en Estambul, en caso de que les toque esa sede, "afecte" a los jugadores ni influya en su "decisión" a la hora de ir o no al torneo.

"No creo que influya a la hora de decidir si estar o no. Como ya pasó en los Juegos con el (virus del) Zika, era preocupación y a quien se detuvo para ir fue a los familiares, pero no creo que afecte a los jugadores. Los equipos siempre contamos con una sensación de seguridad y protección importante".

El técnico italiano reconoció que es un tema que están "hablando" de forma "informal", porque el equipo "irá dónde les envíen". "En el equipo siempre contamos con un dispositivo de seguridad importante, en ese sentido no estamos preocupados", señaló.

"La preocupación siempre es para las familias que se desplazan a animar y ver a los jugadores. Estambul evidentemente ha tenido más de un episodio recientemente. Fui hace poco y hay un despliegue de fuerzas de seguridad tremendo, y aún así pasó. Crucemos los dedos porque no se repitan esos episodios", finalizó.