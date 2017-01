Santos y Hollande muestran sintonía por la paz y contra el cambio climático

Bogotá, 23 ene (EFE).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeció hoy a su homólogo francés, François Hollande, el apoyo que le ha prestado Francia en el proceso de paz y coincidió con él al destacar la importancia que tiene tomar medidas globales para frenar el cambio climático.

Tras la reunión entre ambos mandatarios, Santos reconoció el esfuerzo hecho por Hollande en esta materia al presidir la cumbre mundial de cambio climático en 2015 "que fue exitosa" y consideró que "pasará a la historia" por su compromiso.

En la convención de París celebrada en 2015 se alcanzó un acuerdo para frenar el cambio climático que fue suscrito por más de 170 países.

"Es un compromiso que si no lo cumplimos, el planeta entero va a ser víctima de no haber actuado a tiempo", dijo Santos que recordó que Colombia es particularmente sensible ante este tema debido a su biodiversidad.

"Colombia es muy vulnerable al cambio climático, tenemos que trabajar todos para que todos los países cumplan esos compromisos", apostilló.

Santos también reconoció que Francia ha apoyado "como pocos" los esfuerzos por conseguir la paz y recordó que en 2014 Hollande le dijo que ni su país ni Europa podían "faltar a esa cita".

Parte del compromiso de Hollande con la paz se muestra con la visita oficial que comenzó hoy y que le llevará mañana a visitar en el departamento del Cauca (suroeste) una de las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) en las que se deben reunir los guerrilleros de las FARC como paso previo a su desmovilización y dejación de las armas.

Asimismo, indicó que Colombia es el cuarto aliado de Francia en materia de cooperación en el mundo y destacó como desde 2010, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), ha entregado más de 2.000 millones de euros (unos 2.148 millones de dólares en préstamos concesionales, y 18 millones más en cooperación técnica no reembolsable.

Ambos gobiernos firmaron hoy seis convenios e instrumentos de cooperación en materia de economía, comercio, cultura y turismo, con los cuales se profundizarán las relaciones de ambas naciones.

Hollande coincidió con Santos en reconocer la importancia del proceso de paz de Colombia que destacó porque "muestra que por la negociación, el diálogo y la perseverancia (...) se pueden solucionar conflictos. No hay fatalidades y la comunidad internacional tiene que estar a su lado".

Asimismo indicó que su país, como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y de la Unión Europea, ha mostrado su apoyo a Colombia en el proceso de paz que, comentó, "vincula al mundo".

De otra parte, el mandatario francés se preguntó cómo "algunos pueden cuestionar todavía la existencia misma del cambio climático" y destacó que lo que necesitan "seguramente" es información.

"Supongo que les comunicarán datos científicos. Tenemos que procurar que el acuerdo sobre el clima pueda aplicarse con las contribuciones de cada país, porque es esencial", manifestó.

Pese a que no lo mencionó directamente, pareció referirse al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se mostró durante la campaña electoral partidario de cancelar los acuerdos sobre medioambiente de la convención de París.

La página web de la Casa Blanca cambió por completo horas después de la llegada de Trump con la supresión, entre otras cosas, de las referencias al cambio climático.

Aunque Hollande tampoco aludió al dirigente estadounidense, criticó otro de los puntos que ha defendido Trump, quien prevé emitir hoy una orden ejecutiva para iniciar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA), firmado con Canadá y México, y otra para retirar al país del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP).

En este sentido, apuntilló que "mientras algunos rompen sus compromisos", Francia y Europa ven en la Alianza del Pacífico (formada por Colombia, Perú, Chile y México) un "socio de primer nivel" con el que quieren fortalecer la relación comercial.

Hollande, que llegó ayer de Chile, visitará mañana la ZVTN y se reunirá con víctimas del conflicto, según detalló.