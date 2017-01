Postigo: "Los equipos que suben son los que menos goles reciben"

Valencia, 23 ene (EFE).- El defensa del Levante Sergio Postigo mostró hoy su satisfacción por el hecho de haber encadenado seis victorias seguidas sin recibir gol y aunque explicó que no es fundamental recordó que los equipos que suben a Primera división son habitualmente los que menos goles reciben.

"Si miras los años anteriores, los equipos que normalmente suelen subir y están arriba son los que menos goles reciben. Nosotros con cualquier ocasión y con el poderío que tenemos ofensivamente con una que tengamos, la vamos a meter y es primordial tener la portería a cero", dijo en unas declaraciones a la televisión oficial del club.

"No es fundamental, es bonito porque es difícil de conseguir. Es un trabajo que está ahí, da igual que sean seis o diez partidos, lo importante es que el equipo saque los tres puntos. Es muy difícil que el equipo reciba goles y así es más fácil llevarse el partido", añadió.

El defensa del Levante destacó el triunfo obtenido ante el Numancia por el hecho de haber sufrido más que en otras ocasiones. "No es nada fácil, quedó demostrado ayer que para conseguir los tres puntos tenemos que trabajar mucho y sufrir como sufrimos al final del partido", manifestó.

Además, Postigo insistió en que, a pesar de los trece puntos que mantienen de ventaja respecto al tercer clasificado, no deben confiarse. "Somos un equipo humilde y no estamos confiados porque nos equivocaríamos. Hemos ganado al Numancia y ahora tenemos que mirar el próximo partido y no hay nada más adelante", afirmó.

El defensa del Levante también se refirió al hecho de haber ganado nueve de los once partidos disputados hasta ahora en el Ciudad de Valencia. "Todos los equipos suelen mejorar sus números en su campo. Nos sentimos mucho más cómodos y muchos puntos los sacaremos gracias a los que están animando", finalizó.