Pepe Castro: "El objetivo principal es la tercera/cuarta plaza"

Madrid, 23 ene (EFE).- Pepe Castro, presidente del Sevilla, aseguró que el objetivo "principal" del equipo andaluz es "conseguir la tercera o cuarta plaza" que les de "acceso por vía Liga" para disputar la Liga de Campeones.

"Nuestro objetivo de verdad es estar en 'Champions' por vía liga y no como los dos últimos años que ha sido por vía Europa League. Esa es nuestra intención. Aunque el Sevilla no dice a nada que no e intenta conseguir todo", explicó Castro tras el acto de entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2015.

Para el presidente del Sevilla para "intentar conseguir todo", hay que hacerlo "partido a partido" porque LaLiga es "muy larga". "Hay dos equipos con un potencial económico y deportivo tan enorme que son los que tienen la obligación de ganar LaLiga. Nosotros es una ilusión más que una obligación el estar en Champions", añadió.

Pepe Castro acompañó al argentino Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, que recibió este lunes en el Palacio de El Pardo de Madrid el Trofeo Comunidad Iberoamericana 2015, que le acredita como personalidad deportiva más destacada de la región en ese año, en el que ganó la Copa América de fútbol como seleccionador de Chile.

"Siempre que hacemos una plantilla nos tenemos que imaginar lo mejor y más en esta última época que hemos conseguido objetivos impensables. Este año después de cambiar de dirección técnica por Jorge Sampaoli estuvimos muchas horas hablando con él y supimos que era la persona idónea", apuntó Castro.

Castro reconoció que al principio por su forma de juego tuvo "dudas entre la afición" pero "está haciendo un papel como nos esperábamos y como él nos decía".

"Él nos habló de su forma de juego y su intención de hacer algo importante en Europa, porque era la primera vez que venía, y lo está consiguiendo. Es verdad que esto es parcial pero vamos en el buen camino", finalizó Castro.