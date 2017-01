Getafe pide visitar las obras de un nuevo colegio por su retraso

Getafe, 23 ene (EFE).- El concejal de Educación de Getafe, Álvaro Gómez (PSOE), ha solicitado a la consejería del ramo de la Comunidad de Madrid realizar "una visita urgente" con "representantes de los padres y madres" a las obras del nuevo colegio de primaria y educación infantil situado en el barrio de El Bercial.

Gómez ha censurado que la Comunidad había comunicado que las obras estarían finalizadas "para comenzar el segundo trimestre en las instalaciones definitivas", pero que "no solo no ha sido así, sino que no se está dando ninguna explicación ni nuevos plazos a las familias".

El Gobierno municipal ha indicado en un comunicado que el 2 de enero ya pidió por carta a la Comunidad de Madrid "que se aclarase a los padres y madres si se cumplirían los plazos y cuándo podrían los niños empezar las clases en este nuevo centro", puesto que hasta el momento asisten al CEIP Gabriel García Márquez.

El Ejecutivo de Sara Hernández también ha asegurado que no ha recibido respuesta y ha valorado que el centro "debería haber estado listo para el inicio del curso", además de mostrar su "total oposición a la construcción por fases" de los centros educativos, una situación que fue incluso tratada en el pleno del Consistorio.

"Esta forma de proceder ha provocado importantes problemas en otros centros, que pueden llegar incluso a afectar al correcto desarrollo del curso para los niños y niñas", afirma el comunicado, que pone como ejemplo al barrio de Los Molinos, "donde las necesidades educativas siguen sin estar cubiertas".

El Ayuntamiento se refiere a la ampliación del CEIP Miguel de Cervantes, para el que reclama "la necesidad de construir el colegio por completo, no la ampliación prevista por la consejería que no cubre la demanda del barrio".