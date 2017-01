Faverani: "He venido al Barcelona para sumar y no restar"

Barcelona, 23 (EFE).- El nuevo pívot del Barcelona, el brasileño Vitor Faverani, ha restado hoy importancia a su gran debut ante el Anadolu Efes en la pasada jornada de la Euroliga y ha asegurado que llega al conjunto azulgrana "para sumar y no restar".

Frente a los turcos, Faverani anotó 18 puntos y 8 rebotes. "Yo simplemente intenté ayudar al equipo en lo que el entrenador me pidió, poniendo energía, mejorar los bloqueos, etc. Ese es el juego que me gusta y los compañeros supieron encontrarme en cada momento. Pienso que encajé bien", ha comentado sobre su estreno.

El internacional brasileño tendrá la reválida mañana, en la cancha del Panathinaikos, y el próximo viernes, en el Palau, contra el Baskonia, dos encuentros claves para el Barça, que necesita sumar victorias para acercarse de nuevo a los puestos de 'play-off'.

Sin embargo, Faverani asegura que el equipo no sentirá la presión: "En el momento en que estás dentro de la pista, no piensas en eso, simplemente en ganar. Y para eso hay que dar todo lo que esté en nuestras manos para lograr la victoria y colocarnos en una situación un poco mejor. Somos el Barcelona y podemos ganar en la pista que sea. Tenemos que dar un paso adelante".

El pívot brasileño, de 28 años y 2,11 metros de altura, pudo fichar por el Barcelona en el verano de 2015, pero ha llegado a mitad de esta temporada.

"Sé que estoy ya al máximo nivel del baloncesto europeo y esto no me asusta. Lo importante es lo que haga dentro de la pista y , por supuesto, que mi equipo gane", ha apuntado sobre su nuevo estatus.

Faverani ha valorado también la incorporación de Moussa Diagné, al que el Barcelona acaba de repescar del Montakit Fuenlabrada, como tercer pívot del equipo.

"Pienso que es un refuerzo que el club ha decidido traer y pienso que todo lo que sea por el bien del club tiene que ser bienvenido. Es un chico muy físico e intimidador que nos puede venir muy bien", ha destacado.

También se ha deshecho en elogios hacia Víctor Claver, con quien ya coincidió en Valencia, y que, contra el Anadolu Efes, cuajó uno de sus mejores partidos como azulgrana, al anotar 15 puntos y capturar 5 rebotes.

"Víctor es un jugador con mucho talento y calidad. Necesitaba jugar un buen partido y le salió el jueves, no sé si por mi culpa o no, pero tiene la calidad suficiente para que nadie tenga que contagiarlo, sino que juegue su juego y juegue bien", ha analizado sobre el ala-pívot valenciano.